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端節自製香包 中醫：可提神醒腦、紓壓、助眠

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
端午節將至，自製香包隨身攜帶，可驅邪避穢，提神醒腦、緩解壓力。本報資料照片
端午節將至，自製香包隨身攜帶，可驅邪避穢，提神醒腦、緩解壓力。本報資料照片

端午節將至，傳統民俗中，民眾會在家門前插上艾草、菖蒲等，或製成香包隨身攜帶。中醫師鄭鶴祝指出，草本香包及艾草香薰，不僅可以驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾可以在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中，就能自製香包，放在臥室有助改善睡眠，或擺放於辦公室用來提神醒腦。

鄭鶴祝說，艾草香薰常見藥材，包括艾葉、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，可以自製香包放置於枕邊、衣櫥，或做成隨身的香包，隨時感受芳香帶來的放鬆與舒緩。製作方法簡單，只需將藥材磨成粗粉裝入透氣小布袋，香味淡了可以替換，除了可放在辦公室及臥室中，也建議民眾平時在車內擺放一包，有助於去除車內異味，提升乘車時的舒適度。

現代人生活節奏快、壓力大，可以使用香氛、薰香材料製成香包，藉此養生並緩解壓力。鄭鶴祝指出，喝茶飲養生也可從內而外溫和調理體質，按摩穴道則是可以幫助氣血流通的放鬆方式，以指腹按壓1至3分鐘，感覺稍微痠脹即可。

鄭鶴祝認為，喝茶不只是解渴，也是中醫理論中用於調節氣血、平衡陰陽的方式，但必須視個人體質及需求，挑選合適茶飲，才能有效滋補或祛除身體的「濕氣」與「火氣」，每日飲用1至2杯為限，如有特殊體質者，應先諮詢中醫師。

推薦4種夏日養生茶飲

1 補氣養血茶：適合氣虛乏力者，可選黃耆、黨參、紅棗泡茶，幫助恢復元氣。

2 清熱解毒茶：適合容易上火、口腔潰瘍者，可選金銀花、菊花茶泡茶，具清涼降火作用。

3 祛濕茶：適合身體沉重、四肢無力者，可以薏苡仁、茯苓煮水，幫助排除濕氣，恢復輕盈。

4 舒眠安神茶：適合睡眠不佳者，以酸棗仁、百合茶泡茶，有助心神安定。

按摩5穴道助氣血流通

1 足三里：按壓膝蓋外側下方約四指幅處，有助強身健體、助消化。

2 合谷穴：按壓虎口處，有助解熱止痛、放鬆肩頸。

3 內關穴：按壓手腕橫紋中央，幫助安神定心、緩解焦慮。

4 太陽穴：位於頭部兩側，在眉尾與外眼角之間，向外側約一橫指的凹陷處，可緩解頭痛。

5 風池穴：在後腦勺下方，枕骨（後頭骨）之下，能促進頭部與眼部循環，舒緩肩頸僵硬、頭痛頭暈及眼睛疲勞。

中醫 端午節 身體

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