故宮特展「畫」說端午 花式跳水居然宋代就有

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
元王振鵬所繪的「寶津競渡」以纖細線條勾勒龍舟競渡的盛況，除了華麗的龍舟，他也生動描繪水戲與雜技表演。圖／故宮提供
元王振鵬所繪的「寶津競渡」以纖細線條勾勒龍舟競渡的盛況，除了華麗的龍舟，他也生動描繪水戲與雜技表演。圖／故宮提供

宋朝的龍舟競賽就有花式跳水？寫屈原「離騷」是古代文人的精神療癒儀式？下周就是端午節故宮此刻正展出的書畫特展「獨騷：楚辭文化意象與龍舟」與「國寶聚焦」，展出端午節相關文物，帶領觀眾從歷史與藝術角度，看見不一樣的端午節。

相傳戰國時代的楚國詩人屈原，遭奸臣構陷流放，在楚國遭攻破時於農曆五月五日投汨羅江，後人為了紀念他，衍生出賽龍舟與包粽子等習俗，賦予端午節深厚的人文意義。

屈原代表作「離騷」則成為後代文人精神療癒的力量，用最講究的「花箋紙」抄寫「離騷」，是古代文人亂世中的療癒儀式。屈原也是北宋文豪蘇東坡的精神導師，蘇東坡赴貶惠州途中所作的「書中山松醪賦」，延續屈原將個人不遇昇華為豁達的力量，賦末自許「續離騷」。

特展展出清朝蕭雲從所繪的「離騷圖」。楚辭瀰漫祭祀與招魂的神祕氛圍，蕭雲從「離騷」中的神靈、奇幻山水與巫風祭祀的場景具象化，瑰奇的風格加上精細的版刻，被視為清初木刻版畫的藝術巔峰。

龍舟也是端午節的主角，特展展出元代畫家王振鵬「寶津競渡圖」，搭配「國寶聚焦」展室中王振鵬被指定為國寶的「龍舟圖」，展現這位「龍舟畫家」用畫筆說故事的精采功力。

王振鵬堪稱是史上最會畫龍舟比賽的畫家，代表作「錦標圖」四年前拍出台幣三點三億元的天價。故宮藏有至少四幅王振鵬的龍舟畫。

他以「東京夢華錄」為依據，畫出北宋汴京繁華如夢的龍舟競渡。畫中的龍舟船身中央以長桿撐起鞦韆架，表演者在上甩盪、放手翻轉入水。此一水上雜技表演，證明宋朝已經有被列入現代奧運體育項目的花式跳水。

端午節 故宮 國寶

延伸閱讀

故宮迎端午節 長笛音樂會將登場邀觀眾同歡

全台少見蘇澳「海上龍舟」比賽端午登場 同場表揚績優基層民政人員

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

淡水區崁頂里歡慶端午 養生五穀粽飄香凝聚社區情誼

相關新聞

獨居危機 老人受虐黑數 遠超通報案件

衛福部統計，近十年老人保護通報案件由每年約三千件，增加至去年達兩萬六千多件，但專家指出，若依老人受虐盛行率近百分之八推估，台灣每年應有約卅七萬件老人虐待案件。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，除了肢體與精神暴力，近年照顧疏失、財務剝削與獨居風險也是值得關注的老人保護議題。

人瑞化白骨 獨老支持需提前布局

二○二四年四月，高雄發生一起令人鼻酸的高齡悲歌，一名百歲人瑞被發現陳屍家中一年多，遺體早已化為白骨，而與其同住的六十三歲女兒卻始終堅稱父親仍然活著，事件曝光後震驚社會，也凸顯台灣超高齡社會下，獨居、老老照顧與脆弱家庭所面臨的照護困境。

龐貝氏症缺藥 食藥署公開徵求

罕病患者靠特定藥物續命，一旦缺藥恐引發危機。衛福部食藥署公告，罕病龐貝氏症第二代酵素補充治療「Avalglucosidase Alfa注射劑型」短缺，徵求藥商專案輸入製造。

護病比採月均計算 護團有異議

討論多時，衛福部昨天預告「醫療機構設置標準」，護病比入法分三階段實施，並明定三班護病比計算，採全月平均方式。護理界爭取各層級醫院依法應每天、每班皆達標，護師公會全聯會理事長陳麗琴指出，以月平均計算僅是衛福部稽查方式，提醒全台護理師，若當班時照顧病人人數超標，可循管道向衛福部檢舉。

探旅新北玩一夏 遊河海音樂季

暑假逼近，新北市昨發布「二○二六Fun新北Play一夏」系列活動，整合新北市六至九月超過廿九場大型活動，包括河海音樂季等大型活動，還結合山海旅遊、夜間光影、在地文化及親子藝文體驗，從海岸、河濱一路熱鬧到山城，打造新北成為大型夏日遊樂場。

故宮特展「畫」說端午 花式跳水居然宋代就有

宋朝的龍舟競賽就有花式跳水？寫屈原「離騷」是古代文人的精神療癒儀式？下周就是端午節，故宮此刻正展出的書畫特展「獨騷：楚辭文化意象與龍舟」與「國寶聚焦」，展出端午節相關文物，帶領觀眾從歷史與藝術角度，看見不一樣的端午節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。