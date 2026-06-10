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健康主題館／白安獻唱器捐家屬「逝者的愛不曾離開」

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
白安說，捐贈者雖已遠去，但透過器官捐贈，可讓生命與想念繼續延續。圖／黃琬淑提供
白安說，捐贈者雖已遠去，但透過器官捐贈，可讓生命與想念繼續延續。圖／黃琬淑提供

「想念一個人，不一定非得大聲哭泣，尤其思念像羽毛般，會無時無刻飄落在大腦空間裡。」創作才女白安說，捐贈者雖已遠去，但透過器官捐贈留在世上的愛與想念，依然像羽毛般輕柔而堅定地陪伴著家屬，讓生命與想念繼續延續。

在今年器官捐贈紀念音樂會演出結束後，她談及對器官捐贈與「病人自主權利法」的想法，坦言是需要思考好幾年的生命課題，並認為病主法是對病人的尊重，給予大家生死交關時，多一個選擇的權利。

白安強調，她在陪伴家人經歷病痛的過程中，深刻體會到「旁人再怎麼陪伴，都無法完全感受病人身體遭受的苦痛，甚至無能為力。」而在面臨器官捐贈這種重大決定時，家屬往往承受著巨大的心理壓力；如果事前缺乏溝通，當無常來臨時，根本沒有任何一位家屬，敢輕易幫摯愛代為決定。

捐贈者家屬寫下對逝去親人深深的思念。記者蘇健忠╱攝影
捐贈者家屬寫下對逝去親人深深的思念。記者蘇健忠╱攝影

讓生命與想念繼續延續下去

「我希望能和家人在健康時預先聊過，然後尊重他們的選擇。」白安表示，自己沒有權利幫父母代為做決定，唯有提前了解家人的真實意願，未來面臨生離死別的脆弱時刻，家屬才能免於自責與掙扎，坦然且圓滿地尊重並執行逝者的心願。

白安在音樂會上演唱「我該用什麼才能留住你」，道出對過世五年父親的思念。她坦言，在父親剛離開的當下，排山倒海而來的悲傷，讓她完全寫不出任何東西。直到幾年後，情緒逐漸沉澱，那份沉重、壓抑的劇慟，才轉化為如羽毛般綿延不絕且淡淡的思念，更呼應器官捐贈的精神。

白安表示，器官捐贈的決定，往往伴隨著巨大悲傷，雖捐贈者早已遠去，他們透過器捐留在世界上的愛，卻像羽毛般輕柔而堅定地飄浮在家屬的身邊，讓生命與想念以另一種形式繼續延續。

她更首度選擇翻唱莫文蔚的「忽然之間」，強調這首歌是為了紀念921大地震，是首具備「大愛」的歌曲。對歌詞中「死到臨頭想到你」的意境特別有感觸，並分享：「當你在最脆弱、最需要幫助的瞬間，你腦中第一個想到的人，一定是你最愛的人。」更將歌曲送給過世的父親與外公，也送給現場每一位用大愛跨越生死藩籬的捐贈者家屬。

「生聲不息」2026器官捐贈紀念音樂會，台下滿座的捐贈者家屬與受贈者們。記者蘇健忠╱攝影
「生聲不息」2026器官捐贈紀念音樂會，台下滿座的捐贈者家屬與受贈者們。記者蘇健忠╱攝影

器捐是人類對愛的一種進步

白安表示，器捐是人類對愛的一種進步，並提到：「我覺得這是時代的進化，也許在100年前，大家都覺得人若離開，不可能將器官捐給別人，因希望自己是完整的離開。可隨著時代的進步，大家開始覺得如果能幫助別人，也是對世界多一份貢獻。」

在音樂會的最後，白安對著台下滿座的捐贈者家屬與受贈者們，表達了最深的尊敬與謝意。在她眼中，器官捐贈是一件極其無私、偉大且令人佩服的事情。她自覺在這些用身體傳遞大愛的人們面前顯得渺小，唯一能做的，就是用音樂把這些愛與記憶好好保存下來。

白安 器官捐贈 過世

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