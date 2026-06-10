護病比採月均計算 護團有異議

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

討論多時，衛福部昨天預告「醫療機構設置標準」，護病比入法分三階段實施，並明定三班護病比計算，採全月平均方式。護理界爭取各層級醫院依法應每天、每班皆達標，護師公會全聯會理事長陳麗琴指出，以月平均計算僅是衛福部稽查方式，提醒全台護理師，若當班時照顧病人人數超標，可循管道向衛福部檢舉。

衛福部預告，護病比標準按一一三年三月公告版本實施，從白班、小夜到大夜班，醫學中心六、九、十一、區域醫院七、十一、十三、醫學中心十、十三、十五。至於計算方式，將由醫院填報前一個月每一病房護病比情況，但扣除護理長、專科護理師及實習護士。

台灣護理產業工會曾公開反對以月平均計算，若有醫院某日白班護病比高達一比十五，經平均計算卻可達標，此計算方式無法反應護理過勞實況。

陳麗琴指出，依法各層級醫院、病房、每天每班都應符合標準，草案中提及計算方式，每月計算是考量實務可行性，僅是「稽查方式」，用於確認醫院是否違法，未來若技術可克服，如利用醫療人員證件刷卡計算每班實際護理人力，有助減輕行政作業負擔，也避免護病比計算有彈性空間。

陳麗琴提醒全台護理人員，若值班時發現當班照顧護理人數超過標準，且單位並無法規容許不可抗力事件等特殊原因，護病比卻超過法規規定，應視為違法，可依法透過衛福部「護助ｅ起來」平台檢舉。但她強調，護理團體並非希望對立，而是訴求護理、病人、醫院三方共好。

三班護病比入法自一一六年五月廿日由醫學中心先行，區域醫院一一七年一月一日、地區醫院和花東、離島、原民地區及衛福部公告醫療資源不足地區於一一七年五月一日上路。

護理界部分團體對分階實施有不同看法，全聯會將搜集廿五家地方公會理監事意見，再邀請包括台灣護理產業工會、護師工會討論，卅日內向衛福部提出修正意見。

護理師 衛福部 護病比

延伸閱讀

衛福部預告護病比採月平均計算 護師全聯會：未達標請護理師依法檢舉

護理界提薪資改革 石崇良允爭取

放射師、醫檢師也缺工 醫界：留任獎勵應兼顧其他職類

搶救護理師荒！彰基攜手亮宇油封投入720萬 供長榮大學護理系獎學金

相關新聞

獨居危機 老人受虐黑數 遠超通報案件

衛福部統計，近十年老人保護通報案件由每年約三千件，增加至去年達兩萬六千多件，但專家指出，若依老人受虐盛行率近百分之八推估，台灣每年應有約卅七萬件老人虐待案件。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，除了肢體與精神暴力，近年照顧疏失、財務剝削與獨居風險也是值得關注的老人保護議題。

人瑞化白骨 獨老支持需提前布局

二○二四年四月，高雄發生一起令人鼻酸的高齡悲歌，一名百歲人瑞被發現陳屍家中一年多，遺體早已化為白骨，而與其同住的六十三歲女兒卻始終堅稱父親仍然活著，事件曝光後震驚社會，也凸顯台灣超高齡社會下，獨居、老老照顧與脆弱家庭所面臨的照護困境。

龐貝氏症缺藥 食藥署公開徵求

罕病患者靠特定藥物續命，一旦缺藥恐引發危機。衛福部食藥署公告，罕病龐貝氏症第二代酵素補充治療「Avalglucosidase Alfa注射劑型」短缺，徵求藥商專案輸入製造。

護病比採月均計算 護團有異議

討論多時，衛福部昨天預告「醫療機構設置標準」，護病比入法分三階段實施，並明定三班護病比計算，採全月平均方式。護理界爭取各層級醫院依法應每天、每班皆達標，護師公會全聯會理事長陳麗琴指出，以月平均計算僅是衛福部稽查方式，提醒全台護理師，若當班時照顧病人人數超標，可循管道向衛福部檢舉。

探旅新北玩一夏 遊河海音樂季

暑假逼近，新北市昨發布「二○二六Fun新北Play一夏」系列活動，整合新北市六至九月超過廿九場大型活動，包括河海音樂季等大型活動，還結合山海旅遊、夜間光影、在地文化及親子藝文體驗，從海岸、河濱一路熱鬧到山城，打造新北成為大型夏日遊樂場。

故宮特展「畫」說端午 花式跳水居然宋代就有

宋朝的龍舟競賽就有花式跳水？寫屈原「離騷」是古代文人的精神療癒儀式？下周就是端午節，故宮此刻正展出的書畫特展「獨騷：楚辭文化意象與龍舟」與「國寶聚焦」，展出端午節相關文物，帶領觀眾從歷史與藝術角度，看見不一樣的端午節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。