護病比採月均計算 護團有異議

討論多時，衛福部昨天預告「醫療機構設置標準」，護病比入法分三階段實施，並明定三班護病比計算，採全月平均方式。護理界爭取各層級醫院依法應每天、每班皆達標，護師公會全聯會理事長陳麗琴指出，以月平均計算僅是衛福部稽查方式，提醒全台護理師，若當班時照顧病人人數超標，可循管道向衛福部檢舉。

衛福部預告，護病比標準按一一三年三月公告版本實施，從白班、小夜到大夜班，醫學中心六、九、十一、區域醫院七、十一、十三、醫學中心十、十三、十五。至於計算方式，將由醫院填報前一個月每一病房護病比情況，但扣除護理長、專科護理師及實習護士。

台灣護理產業工會曾公開反對以月平均計算，若有醫院某日白班護病比高達一比十五，經平均計算卻可達標，此計算方式無法反應護理過勞實況。

陳麗琴指出，依法各層級醫院、病房、每天每班都應符合標準，草案中提及計算方式，每月計算是考量實務可行性，僅是「稽查方式」，用於確認醫院是否違法，未來若技術可克服，如利用醫療人員證件刷卡計算每班實際護理人力，有助減輕行政作業負擔，也避免護病比計算有彈性空間。

陳麗琴提醒全台護理人員，若值班時發現當班照顧護理人數超過標準，且單位並無法規容許不可抗力事件等特殊原因，護病比卻超過法規規定，應視為違法，可依法透過衛福部「護助ｅ起來」平台檢舉。但她強調，護理團體並非希望對立，而是訴求護理、病人、醫院三方共好。

三班護病比入法自一一六年五月廿日由醫學中心先行，區域醫院一一七年一月一日、地區醫院和花東、離島、原民地區及衛福部公告醫療資源不足地區於一一七年五月一日上路。

護理界部分團體對分階實施有不同看法，全聯會將搜集廿五家地方公會理監事意見，再邀請包括台灣護理產業工會、護師工會討論，卅日內向衛福部提出修正意見。