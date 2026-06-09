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ART未上路…每斤花生跌至35元 農糧署：勿成壓低國產花生價的依據

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今年一期作花生本月進入盛產，但開盤價卻僅每台斤35元，創近10年新低。圖／聯合報系資料照
今年一期作花生本月進入盛產，但開盤價卻僅每台斤35元，創近10年新低。圖／聯合報系資料照

近期一期作落花生陸續進入採收期，但受台美對等貿易協定（ART）預期心理影響，春作花生開盤價卻僅每台斤35元左右。農業部農糧署今晚間表示，美國花生進口仍需按照現行關稅管理制度，進口成本並未改變，市場上亦無美國零關稅花生進口情形，籲請各界勿以尚未實施的政策，作為壓低國產落花生交易價格的依據。

農糧署說明，今年一期作落花生預測種植面積約5811公頃，較去年同期增加690公頃，與近年平均種植規模相當。早植田區已自6月上旬開始採收，預計於6月中下旬進入盛收期，目前整體採收比例尚不足１成，因各田區成熟度、品質及乾燥條件不同，產地交易價格有所差異。

另近期受連續降雨影響，部分產區暫緩採收作業，農民多待天候穩定後再進行採收及乾燥處理；盤商及加工業者因目前到貨量有限，亦多採看貨交易方式辦理，整體市場少量交易，目前油豆品種台南14號品質較佳者收購價格約每台斤35元，品質略差者約為每台斤32至33元。現階段價格資訊主要反映少量早植田區及個別品質條件，後續市場行情仍須視盛收期產量、品質及交易情形持續觀察。

農糧署表示，為推動落花生產業升級，已規畫透過農業安定基金優先輔導業者擴增烘乾量能，透過提高補助比例至5成以上，協助業者設置區域烘乾中心，逐步建立濕莢交易制度，同時也導入農商契作栽培，以保障農民收入並穩定原料供應。

此外，為強化國產花生與進口產品之市場區隔，農業部已積極研議花生製品原料原產地標示相關措施，並規畫推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料，提升消費者辨識度。另將結合通路資源及多元行銷活動，擴大國產花生市場能見度及消費需求，進一步提升國產花生品牌價值與產業競爭力。

農糧署 農業部 關稅

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