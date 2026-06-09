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鋒面發威！梅雨助攻南部解渴 6天全台水庫進帳2.5億噸

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
梅雨鋒面報到，挹注水庫蓄水。圖／本報資料照片
梅雨鋒面報到，挹注水庫蓄水。圖／本報資料照片

梅雨鋒面發威，為各地帶來大雨，6天時間為全台水庫帶來近2.5億噸的入流量，經濟部表示，這波降雨為南部旱象注入寶貴水源，讓民生、產業及農業用水的供應喘口氣。水利署副署長王藝峰表示，這波降雨到目前為止「滿好的」，符合期待，未來也還有機會為水庫帶來更多進帳，水利署最快本周五就會開會，檢討最新水情。

上周蓄水率慘跌到個位數的曾文水庫，在梅雨加持下「回血」，曾文與烏山頭水庫至9日下午進帳2537萬噸，蓄水率提升至15％，但尚未突破2成。王藝峰表示，若以供水安全角度來看，約5成的蓄水率才是相對令人安心的水位，因此現階段仍不能說已經完全解除缺水疑慮。不過，氣象署預估這波降雨可望持續至11日，在此之前仍有機會帶來更多雨量，進一步增加水庫蓄水。

除了曾文及烏山頭水庫，水利署也點名嘉義地區的蘭潭與仁義潭水庫有改善空間，兩座水庫規模較小，近期累積降雨量相對有限，後續仍須持續觀察其蓄水變化。

王藝峰解釋，曾文及烏山頭水庫蓄水率朝2成邁進是當前比較實際的目標，5成是較高的期許目標，是否能達成仍須觀察後續天氣系統發展，即使現階段蓄水情況仍不理想，但對未來則是樂觀看待。

6月是梅雨季，目前降雨情形還算不錯，7月進入夏季後則有午後雷陣雨，加上西南風環境逐漸建立，未來仍有降雨條件，水利署對後續水情抱持正面看法。

王藝峰表示，此波降雨無論是山區還是平地，都有明顯雨勢，對農業與水庫蓄水都有幫助，雖然部分一期稻作已完成收割，但仍有其他農作物持續種植，因此平地降雨同樣具有價值；同時，在梅雨伴隨西南風的影響下，對曾文溪、高屏溪等流域較為狹長、呈縱向分布的河川系統特別有利，有助於集水區進帳與水庫入流。

梅雨 雨量 氣象署 水利署

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