雨彈狂炸！高雄單日累積雨量達286.5毫米 中南部恐一路下到下周

滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨。氣象署示警，今日累積雨量高雄已經達近300毫米、高雄六龜時雨量也有97毫米，已達豪雨等級。明日北部、東北部雨勢會稍微趨緩，但中南部恐怕雨會一路下到下周。

因應今年梅雨季以來第一波大範圍劇烈降雨，氣象署啟動較大規模／劇烈豪雨作業。氣象署預報中心預報員朱美霖表示，昨日到今日一整天，西半部、東北部及澎湖都出現明顯降雨。滯留鋒面中的小尺度對流系統，持續為台灣各地帶來短延時強降雨級強陣風等劇烈天氣現象。

根據氣象署統計，截至今日晚間8時，高雄單日累積雨量達286.5毫米、台中241.5毫米、嘉義及彰化約210毫米，花蓮也有178毫米。兩日累積雨量來看，第一名高雄六龜，截至晚間8時，已經達到437毫米、高雄甲仙也有352毫米，雲林北港也達到295毫米。

朱美霖表示，今日顯著雨勢集中在西半部及宜花山區。高雄六龜最高時雨量達97毫米，已達豪雨等級。彰化地區傍晚時雨量也超過70毫米。朱美霖提醒，今晚到明日清晨，都要留意這波鋒面帶來的短延時強降雨。

朱美霖指出，明日過後西南氣流減弱，雨勢在白天後應該會稍微趨緩，入夜後台灣整體仍吹偏西南風，但各地還是要留意局部大雨、豪雨，以及短延時強降雨影響，以及沿海有出現明顯強風。