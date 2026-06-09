0608豪雨 農業部點名落花生、水稻、芒果、荔枝、龍眼等留意防災

依據中央氣象署預報資料，滯留鋒面自昨日起影響至13日，預計今明兩日雨勢會最猛烈。農業部長陳駿季今主持0608豪雨農業部災害緊急應變小組第一次工作會報，指示相關單位掌握最新氣象與整備情資，全面盤點各項防災應變措施，其中點名中部地區落花生、南部地區水稻、芒果、荔枝、龍眼等，以及需特別防止二次受災作物，將相關防災資訊與管理建議提供農民參考。

因應未來滯留鋒面可能帶來較強雨勢對中南部農作造成衝擊，陳駿季今指示農業試驗所與農糧署針對風險熱區重要作物，例如中部地區落花生、南部地區水稻、芒果、荔枝、龍眼等，以及需特別防止二次受災作物，將相關防災資訊與管理建議提供農民參考。

農業部今晚間也公布0608豪雨首波農損統計，農業產物估計損失計50萬元，主要為屏東縣損失10公頃西瓜。