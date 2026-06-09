看不見的受虐現場 老盟舉辦「老人保護跨域交流研討會」築高齡安全網

當台灣邁入超高齡社會，老人受虐、照顧壓力、財務詐騙與獨居風險等問題也逐漸浮上檯面。中華民國老人福利推動聯盟今（9）日舉辦「老人保護跨域交流研討會」，邀集社福、醫療、警政、金融、長照及社區工作者齊聚一堂，透過兩場主題論壇、一場跨域工作坊及專家綜合座談，從隱性虐待辨識、科技防護、金融安全到獨居長者照顧等面向，共同探討高齡保護的挑戰與解方。

看不見的受虐現場 照顧壓力與隱性虐待成警訊

首場論壇以「門後的真相—從照顧現場辨識隱性虐待到權益守護」為題，由輔仁大學社會工作學系副教授王潔媛主持，邀請台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧及臺中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹分享觀察。

王潔媛指出，許多老人保護案件首次通報時已演變成重大暴力事件，但更值得關注的是暴力發生前累積已久的照顧壓力。無論是老老照顧、失智照顧或手足共同照顧，照顧者長期面臨睡眠不足、缺乏替手及家庭溝通困難等問題，若缺乏支持系統，便可能逐漸累積成衝突與危機。

涂心寧則提醒，老人虐待最常見的未必是肢體暴力，而是容易被忽略的「隱性虐待」。例如代替長者做決定、限制外出或接管財務等，看似出於保護，卻可能在不知不覺中剝奪長者的自主權與尊嚴。

侯淑茹表示，若依老人受虐盛行率7.9%推估，台灣每年應有約37萬件老人虐待案件，但實際通報僅約2萬多件。最常見的是精神虐待與疏忽照顧，其背後往往涉及照顧技巧不足、經濟困難或長期壓力累積。她也指出，近年男性照顧者增加，但較不善於求助與表達壓力，值得更多關注。

科技加上人情味 智慧安老不只是高科技

第二場論壇以「智慧安老新生態—科技輔助、金融聯防與社區互助網絡」為題，由亞洲大學社會工作學系教授黃松林主持，邀請屏東縣潮州鎮三星社區發展協會總幹事張淞貿及中華民國信託業商業同業公會秘書長林志吉分享實務經驗。

黃松林指出，高齡者受騙雖屬低頻率事件，卻往往造成高額財產損失。他認為，可透過AI異常監測、信賴聯絡人機制及社區關懷網絡，及早發現詐騙與虐待風險。

張淞貿則分享，三星社區運用智慧手錶、生理量測系統及AI平台，即時將健康數據推播給家屬與志工，並結合GPS送餐追蹤、AI健身教練及銀髮達人平台，讓科技成為關懷的延伸，而非取代人力。

林志吉則從財產保護角度切入，介紹安養信託及意定監護制度。他表示，透過信託契約與信託監察人機制，可確保長者資金專款專用，支付生活、照護及醫療所需，同時結合金融機構的關懷提問與異常交易辨識，強化防詐保護網。

面對超高齡社會，老人保護已不只是家庭責任，而是社福、醫療、金融、科技與社區共同參與的課題，唯有透過跨域合作，才能打造更完善的高齡安全網。

從第一線經驗出發 尋找獨老保護解方

研討會下午舉辦「老人保護跨域交流工作坊」，由老盟秘書長張淑卿主持，邀集第一線社工、長照及社區工作者，針對獨居長者權益受損及跨域合作困境進行分組討論。張淑卿指出，許多獨居長者面臨財務管理、照顧安排及自主權受損等問題，卻因自尊或不願求助而成為「非自願服務個案」。

與會者分享，獨居長者常面臨資訊落差、租屋困難、出院後照顧銜接不足及財務詐騙等風險，建議透過AI科技、健康監測設備及社區支持網絡，及早發現並介入高風險個案。此外，鄰里長、社區志工在發掘潛在危機上扮演關鍵角色，而如何在隱私權、自主權與生命安全之間取得平衡，也成為討論焦點。與會者期待透過跨域合作與制度精進，共同打造更完善的高齡保護網絡。

專家回應：建立預防網絡 避免長者陷入孤立風險

綜合座談中，新北市政府警察局婦幼警察隊隊長劉家次指出，警方經常接獲獨居長者在家中死亡多時才被發現的案件，也常處理長者遭詐騙導致畢生積蓄受損的案例。他表示，老人家暴案件中，常見長期照顧壓力導致的配偶暴力，以及啃老族因金錢糾紛對父母施暴的情況，背後往往伴隨酒癮、毒癮或經濟問題。他贊同分組討論時，現場第一線工作人員提出的，研議高風險長者大額提領現金時，由家屬或社工陪同關懷，降低受騙風險。

台灣長期照顧發展協會全國聯合會副理事長張婉玲則分享機構照顧經驗，指出許多家庭衝突背後牽涉長期照顧、財務負擔及親子關係修復等議題，需要更多專業陪伴與溝通協調。

衛福部保護服務司科長邱琇琳表示，近十年老人保護通報案件已由每年約3千件增加至2萬6千多件，顯示高齡保護需求持續攀升。她強調，老人保護不應只是安置，更重要的是透過長照、社福、警政及社區網絡合作，及早發現風險、打破社會孤立，協助長者在熟悉的社區中安全且有尊嚴地生活。

從隱性虐待、財務詐騙到獨居風險，這場研討會凸顯，老人保護不只是傷害發生後的介入處理，更需要在風險形成之前就及早發現與預防。面對超高齡社會，如何透過跨域合作建立更完整的支持網絡，已成為台灣老人保護的重要課題。