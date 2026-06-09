快訊

雨彈狂炸！ 高雄六龜單日累積雨量近300毫米 中南部一路下到下周

雨具不能收！梅雨季第一波大範圍劇烈降雨明趨緩 周五起還有下一波

聽新聞
0:00 / 0:00

移除銀合歡復育林地 林試所改直接播種更省工

中央社／ 台北9日電

銀合歡是外來入侵種植物，長年威脅南台灣海岸生態，農業部林業試驗所以往移除後，採取載運樹苗至現地種植的方式復育林地，現在發現在現地直接播種更省工。

農業部今天發布新聞稿，外來入侵種銀合歡長年威脅南台灣海岸生態，移除銀合歡後，土地若未能即時復育造林，銀合歡很快就會捲土重來，林試所最新研究發現，除了栽植容器苗外，也可採用直接播種原生植物種子的方式，同樣有機會成功建立森林，成為海岸復育的另一項低碳省工新選擇。

林試所指出，過去復育林地時，多採取載運樹苗至現地種植的傳統方式，不僅耗費人力，培育運輸成本也高，近年來，林試所團隊嘗試直接在林地播種的復育方式，讓種子直接在現地發芽生長，發現有助植物逐步適應海岸高溫、乾旱及強風等環境壓力，不僅提升苗木對海岸環境的適應能力，也是兼具省工與低碳的生態修復方式。

林試所團隊在恆春半島以當地原生樹種「紅柴」試驗，結果只要使用當季成熟的新鮮種子直接撒播，發芽與苗木存活的效果都非常好，另在當地強勁風浪與高鹽分環境下，同步解密欖仁與瓊崖海棠等重要原生樹種的播種關鍵技術，其中，種子較大的欖仁在直接播種後，表現尤為卓越。

林試所表示，更具指標性的是，經過1年半的現地生長，直接從種子長大的樹苗，不論是高度還是地徑粗細，都已逐步追上當初在溫室培育後再移植到林地的容器苗，兩者在體型上已沒有顯著差異。

研究結果顯示，直播造林在適當條件下確實具有高度可行性，未來在部分地區可望降低育苗、搬運及栽植的人力需求。

林試所表示，未來將紅柴與防風耐鹽原生樹種搭配組合，由耐風浪樹種站在前線，後方配置樹冠層樹種，能以種子直播方式，快速構築具層次感的複層林。

不過，林試所指出，海岸復育仍面臨環境惡劣、雜草競爭等多重挑戰，直播技術並非所有樹種皆適用。復育成功的關鍵，在於精準挑選適合樹種、掌握採種時機，並配合雨季進行現地操作，善用天然降雨作為灌溉動力，提升苗木存活率。

農業部 林試所

延伸閱讀

國際小學堂／搶救全球森林 成效被野火抵消

缺工...台南農改場推蘆筍栽培一貫化機械作業 兼顧產量與品質

海生館成功復育「柔軟指形軟珊瑚」 打造樹枝狀海底住宅

科學漁法有效！汶水遊客中心生態池外來魚超過55% 已成功移除835尾

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

職場老鳥靠「留一手」搞權力壟斷 新人發文求救網全炸鍋

在職場上，帶人的老鳥不願意傾囊相授，甚至成為新人的生存威脅，是許多公司內部看不見的管理漏洞。

同學會變「人生進度開獎」？ 聚會引爆壓力 網嘆：不要參加同學會就沒事了

原本純粹敘舊的同學會，如今卻成了許多人精準迴避的社交地雷。

高溫每年奪命50萬人！聖嬰現象今夏恐捲土重來 我們該如何自保？

聖嬰現象恐於今夏再度發生，全球暖化也讓熱浪愈發頻繁且強烈。研究指出，高溫每年造成約50萬人死亡，被稱為「沉默殺手」。究竟熱浪如何危害健康？哪些族群風險最高？面對極端高溫來襲，本文解析熱浪成因、健康威脅及實用防暑自保措施。 隨著全球暖化持續惡化，熱浪變得更頻繁且更具威力。今年1月，英國牛津大學（University of Oxford）研究指出，如果全球平均溫度比工業革命前高2.0°C，到2050年，全球37.9億人將生活在極端高溫的環境。 聯合國世界氣象組織（WMO）2日警告，6月至8月形成聖嬰現象（El Niño）的機率是80%，11月前的發生機率更高達90%，屆時將導致暖化加劇，全球將面臨更嚴峻的極端高溫挑戰。 知名英國醫學期刊《刺胳針地球健康》（Lancet Planetary Health）2021年的研究指出，高溫每年估計造成50萬人死亡，是醫生口中的「沉默殺手」。究竟極端高溫會對人體帶來什麼危害？我們又該如何在高溫環境裡自保？《遠見》為您完整盤點如下。 熱浪是什麼？ 熱浪指的是天氣在某段時間內持續出現異常高溫，也很有可能伴隨較高的空氣濕度。根據世界氣象組織（WMO

連日暴雨出門變溜冰？超商「超神小物」貼鞋底超防滑 日警認證：能撐整天

連日來豪大雨下不停，全台淹水災情頻傳，此時最怕就是因濕滑路面摔倒受傷。不過，如果出門後才發現腳上鞋子根本是「溜冰鞋」，日本綜藝節目與警視廳就曾聯手推薦過一招超強的「應急止滑法」，靠著超商、藥局都能輕易買到的OK繃，就能瞬間拯救大雨中的咕溜鞋底。 日本綜藝節目《生活好吃驚》過去曾在節目介紹，當遇到下雨路面濕滑、而腳上的鞋底早已磨平時，只要在鞋底的「前腳掌與腳後跟」兩個主要受力點，各貼上一片OK繃，就能達到驚人的臨時止滑效果。據節目以光滑潮溼的壓克力板實測，原本滑到不行、測試者頻頻摔跤，在貼上OK繃後就能穩當行走，甚至可以小跑前進。 埼玉工業大學副教授長谷亞蘭解釋，行走時因體重施壓，OK繃會受壓變形並卡入地面的細小縫隙中，進而大幅增加摩擦力與抓地力。 日本警視廳也曾實測推薦，即使雨天出門一整天，鞋底的OK繃也不會輕易脫落，堪稱暴雨神隊友。警視廳也提醒，在貼上OK繃之前，務必先將鞋底的泥沙與積水徹底擦拭乾淨，避免空氣進入，否則會大大影響OK繃的黏貼效果。

山區雨量未達標準 台中市明天全市上班上課

台中市今天山區雨量較多，和平區停班停課。市府宣布，根據中央氣象署預報資料，明天全市包含和平區雨量未達停班課標準，正常上班上課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。