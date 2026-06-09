軍人夫不孕4年竟是「精子3殺」惹禍！醫靠這招3個月助攻生女

軍人身強體壯好生育？答案卻是未必！台中一對夫妻不孕4年，原以為問題在35歲的妻子身上，經到茂盛醫院檢測發現，身為軍人的丈夫因壓力大、常熬夜，導致精子慘遭質量差、精子結合力率差、DNA雙股斷裂等3殺致不孕，夫妻倆經3個月調理，並接受試管嬰兒療程，在今年初成功產女。

軍人的妻子表示，兩人在疫情頭一年結婚，4年來不曾避孕，但始終沒有好消息，中醫師建議先到茂盛醫院做詳細的身體檢測，結果發現問題出現在另一半身上，可能原因是丈夫軍旅生活壓力很大，時常演習操練，長期睡眠不足。

這名軍人第1次取精的質、量皆差，精子前進速率與擺幅僅標準值的一半，精子活動率與濃度勉強達標；精子結合力率只有15%，遠低於80%的正常值，精子DNA雙股斷裂檢測結果也是不及格。

茂盛醫院院長李茂盛表示，男性因素導致的不孕約占3成，臨床上很多生殖系統正常、卵子品質好的女性，做試管成功卻反覆流產，問題大多來自精子。

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉說明，這名軍人可能因體內氧化壓力大，導致精子DNA雙股斷裂，不但會造成精子與胚胎染色體異常，也會提高流產率。

李茂盛為這對夫妻調理3個月，軍人以維他命C、維他命E、Q10、鋅、精胺酸等養精5寶，降低氧化壓力，並改善生活飲食作息、勤運動，改善精子質量，並同步採用「胚胎影像即時監控系統」及「AI大數據評分系統」，挑選特優等囊胚做植入，即順利著床發育，兩人從初診到懷孕只花3個月，今年初產下重達3780公克的女寶寶。