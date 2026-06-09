遭質疑用假肉！鬍鬚張發「切肉影片」反擊：可以到門市參訪交流

近日有網友於threads上發文，暗喻鬍鬚張的「唐山排骨」使用「合成素肉」，引起網友們的熱烈討論，6月6日時，鬍鬚張第一時間發表聲明反擊，而今日（6 月9日），鬍鬚張又再公佈最新公告，指出生產過程已經經新北市政府衛生局稽核，確認採用完整豬里肌原肉切製。同時鬍鬚張也公佈製作過程的影片，說明製作過程與管理機制。針對網友疑慮，鬍鬚張也表示「可以到鬍鬚張門市參訪交流。」

根據日前該網友貼文，內容暗指鬍鬚張使用合成素肉，貼文發布後，吸引許多網友加入討論，甚至還有其他餐酒館者轉發，並表示「cost down很正常」，後來該則貼文在隔日即關閉刪除。當時，鬍鬚張立即發布聲明，指出「唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。」，公告中也表示「原料皆向合格供應商採購，具備產地、屠宰及檢驗相關證明文件，符合食品安全法規。相關資料均可提供主管機關查」

今日，鬍鬚張再發聲明稿，指出「新北市政府衛生局於昨日蒞臨稽核，經查核確認，鬍鬚張唐山里肌豬排係採用完整豬里肌原肉切製，相關原料文件齊備，產品原料來源及製程管理均符合食品安全相關法規要求，請顧客安心食用。」

另外，針對網友疑慮，鬍鬚張也指出，「我們已誠摯發出邀請，可以到鬍鬚張門市參訪交流，親自了解唐山里肌豬排的原料來源、品質管理機制及產品品嘗，讓所有關心此議題的消費者獲得更全面、正確且透明的資訊。」對於業者的說法，支持的粉絲留言表示「我覺得要告 這世界不是出一張嘴賣東西 搞團購就可以了事的」、「該提告就提告」、「支持提告」、「雖然知道是有所堅持與善良，但還是覺得告下去才能真的遏止那些歪風。」

【鬍鬚張-聲明稿】 鬍鬚張近日收到來自顧客、媒體及社會各界的關心與指教，謹此致上誠摯感謝。 新北市政府衛生局於昨日蒞臨稽核，經查核確認，鬍鬚張唐山里肌豬排係採用完整豬里肌原肉切製，相關原料文件齊備，產品原料來源及製程管理均符合食品安全相關法規要求，請顧客安心食用。 針對外界關注的唐山里肌豬排產品，我們也同步公開德國製切割設備影片，說明完整里肌原肉切製過程及品質管理機制。 網友近日針對唐山里肌豬排提出的疑問與建議，我們同樣抱持重視與尊重的態度，我們已誠摯發出邀請，可以到鬍鬚張門市參訪交流，親自了解唐山里肌豬排的原料來源、品質管理機制及產品品嘗，讓所有關心此議題的消費者獲得更全面、正確且透明的資訊。 鬍鬚張始終秉持對食品安全與產品品質負責的態度，持續落實嚴謹管理，並以公開透明的方式回應社會各界關心，守護消費者的安心與信任。 鬍鬚張股份有限公司

鬍鬚張公佈自家唐山里肌豬排製作過程，證明使用原肉製作。圖／擷取自鬍鬚張粉絲頁