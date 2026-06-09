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產學界組聯盟 關注台灣外送市場生態

中央社／ 台北9日電

為了不讓基層聲音被掩蓋，由產學界聯合組成的「台灣外送權益協進聯盟」今天正式宣布成立，期盼為台灣外送市場生態圈的各方權益提供直觀、具前瞻性的情報與實質倡議。

由台中市外送平台服務產業工會協同高雄大學法學院永續發展暨企業治理研究中心、資策會產業情報研究所專家共同發起，「台灣外送權益協進聯盟」今天宣布正式成立，將深度關注跨國併購下可能衍生的「聯合壟斷風險」與「國家安全風險」。

聯盟表示，成立後將立即展開3大核心行動。首先是壟斷風險預警，將持續觀測跨國併購案公平競爭審查進度，針對市場集中度與潛在反競爭行為進行實質法律與經濟分析。

其次，將從企業治理與數位主權角度，剖析外送數據在地化的必要性，防範國家基礎數據外流的風險；第三是定期發布外送市場權益白皮書與觀察報告，結合工會實務數據與資策會、高雄大學的專業研究，為政府決策者與社會大眾提供最具參考價值的情報。

聯盟表示，這不僅是一場攸關外送員勞動權益的戰爭，更是攸關台灣數位經濟公平性與國安秩序的關鍵保衛戰。聯盟未來將積極游說立法與主管機關，推動健全專法，確保在科技創新與資本擴張的同時，台灣社會能保有一個健康、透明且公平的外送市場環境。

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