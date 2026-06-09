捐血遭拒才發現肝炎 34歲房仲脂肪肝炎敲警鐘

一名高雄34歲許姓房仲，因捐血遭拒，意外發現肝功能異常，經檢查確診代謝異常脂肪肝炎。醫界指出，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率達33.3%，未及時治療恐提高肝癌風險。

「高雄脂肪肝炎衛教」記者會今天在高雄萬豪酒店登場，台灣肝臟研究學會會長余明隆、義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪出席與會。會中分享34歲許姓房仲因肝指數異常狀況治療過程。

余明隆表示，許先生長年定期捐血，過去自認身體狀況良好，近年因工作壓力大、三餐不規律且頻繁應酬，半年內體重由56公斤暴增至近80公斤。原以為只是變胖，直到捐血時遭拒，檢查發現肝功能指數GOT、GPT飆破300，進一步確診代謝異常脂肪肝炎。

余明隆指出，隨著B、C型肝炎逐漸受到控制，台灣肝病威脅正轉向代謝異常脂肪肝病（MASLD）。根據統計，台灣成人盛行率達33.3%，高於全球平均30.5%，估計近700萬人受影響，其中30至50歲核心勞動力族群約4成有脂肪肝問題。

余明隆表示，2026年世界衛生大會已將過往「脂肪肝」更名為「脂肪性肝病」（SLD），並列為全球慢性病防治重點。若脂肪肝進展為代謝異常脂肪肝炎或肝纖維化，恐增加肝癌與心血管疾病風險。

根據研究統計，約2成肝癌與脂肪肝有關，患者平均壽命可能縮短約4年，且約7成代謝異常脂肪肝炎患者死因與心血管疾病相關。

葉人豪表示，許先生在接受治療並調整生活型態後，戒除含糖飲料及炸物，2個月已減重6公斤，肝功能指數也明顯下降。脂肪肝早期常無症狀，不少患者僅在健檢時發現異常，但若已出現肝臟發炎、纖維化風險，或合併肥胖、糖尿病等代謝問題，就不能只停留在「少吃多動、定期追蹤」。

葉人豪指出，脂肪肝照護已逐步從被動追蹤走向積極管理，除體重控制外，也須同步管理血糖、內臟脂肪與心血管風險。隨新型治療選項問世，患者若及早介入，有助改善肝臟發炎及延緩疾病惡化。