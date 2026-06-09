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去年老人保護案件通報量逾3萬 保護司揭「三級預防網」 攔截受虐危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部保護服務司司長郭彩榕出席「第二屆樂齡金安獎」表示，隨著社會意識提升，老人保護通報案件逐年增加。記者廖靜清／攝影
衛福部保護服務司司長郭彩榕出席「第二屆樂齡金安獎」表示，隨著社會意識提升，老人保護通報案件逐年增加。記者廖靜清／攝影

根據統計，2025年的老人保護案件通報量通報量達3萬576件，受暴人數達2萬607人。中華民國老人福利推動聯盟進行全國高齡長照界工作者調查發現，台灣高齡工作者對老人保護認知嚴重不足，例如財務剝削、精神暴力、疏忽等，面對疑似受虐個案，部分工作者缺乏法律認知，不知道自己具備「責任通報」義務，錯失介入的黃金時間。

台灣邁入超高齡社會，獨居老人、老老照顧及照顧壓力衍生的虐待事件日益受到關注，由中華民國老人福利推動聯盟主辦的「第二屆樂齡金安獎」今舉行頒獎典禮，不少第一線社區工作者分享獨居長者照顧案例，也凸顯老人保護的重要性。

衛福部保護服務司長郭彩榕表示，傳統敬老尊賢觀念式微，老人遭受虐待有不同形式，政府正以「三級預防」概念建構老人保護安全網，從前端預防、中端辨識到後端介入，希望及早發現高風險個案，避免悲劇發生。

郭彩榕指出，所謂三級預防，首先是當長者遭遇暴力、疏忽照顧或其他受虐情形時，依據責任通報制度，由地方政府社政體系介入評估，社工人員將針對個案進行訪視與需求評估，必要時啟動保護機制，確保長者人身安全。

不過，並非所有長者都願意接受公部門介入，有些長輩即使遭遇不當對待，仍因親情牽絆、擔心影響家人或不願外人介入家庭問題而選擇隱忍。郭彩榕說，針對這類個案，政府也發展預防性服務方案，透過社區關懷據點、志工及半專業人力等較具親和力的支持系統，逐步建立信任關係，協助長者願意接受正式服務體系協助。

郭彩榕表示，近年社會安全網2.0將獨居老人列為重點服務對象，透過鄰里系統、送餐服務、社區照顧關懷據點等網絡，主動接觸高風險長者。除了定期訪視與電話問安外，也希望藉由跨單位合作，讓第一線服務人員能及早察覺異狀，在緊急事件發生前就啟動協助機制。

另外，政府也正運用資訊科技與風險預警模型，整合跨部門資料，希望能更早辨識出潛在高風險個案。郭彩榕強調，未來透過資訊系統串聯與數據分析，可望主動發現需要協助的長者，降低受虐或遭遺棄風險。

在前端預防部分，提升社會大眾對老人虐待議題的認知，是最重要的工作之一。許多人過去認為家庭衝突、辱罵或疏忽照顧屬於家務事，不一定需要通報，但隨著社會意識提升，老人保護通報案件逐年增加，未必代表問題惡化，反而顯示民眾與專業人員對老人受虐的敏感度提高，願意讓資源及早介入。

郭彩榕說，老人保護不只是社政單位的責任，更需要鄰里、社區、醫療、長照及家屬共同參與。唯有建立完整的預防、辨識與介入機制，才能讓高齡者在熟悉的社區中安心老化，避免下一起受虐或孤獨死亡的憾事再度發生。

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