卓榮泰提高台鐵加給 產工：生日假、工程獎金何時給？

行政院院長卓榮泰今日宣布台鐵主管加給從最高8級提高到12級，且回溯6月1日開始實施。產業工會表示，肯定政院做法，但行政院要改善的問題更多，應全面檢討。

為提升一線同仁承擔責任，行政院宣布將提高台鐵公司主管加給，打破以往一線基層員工領得反而比基層主管多的窘境。以往組長、主任、站長、各類主任、替班站長、各類副主任、施工分隊長、人事管理員、副站長每月加給3970元，新制除人事管理員維持原加給外，副站長、替班站長提高到5千元，三等站長及各類副主任提高到6千元等。副所長、副段長及特等站長則從5,960元調高到1萬元，幾乎翻倍。

但台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，從改善血汗日夜休輪班、設置夜點費、車長宿舍改善，一路到近年車站、列車安全議題、夜點費調升與從業人員相關權益，從台鐵公司、交通部、行政院提出的改善政策，都是被動等待員工數次反映、多次抗爭之後才有所改善，此次主管加給調升也是如此。

產工強調，主管加給預期能夠帶給基層主管相當的報酬，但從行政院的高度要改善的問題要更多、檢視的範圍要更廣。產工相當認同今天卓榮泰院長說這不是福利，而是「多一份工作，多一份責任」，台鐵低薪、高責，專業不受重視的狀況已然趨於嚴重、人才競爭也落後其他國營事業，既然國家期待台鐵全面改革，更課予相對應的懲處、問責給第一線員工，員工自然會期盼待遇改善同等全面。

除了主管加給，去年董事會通過的生日假、工程獎金及車長自主備勤目前仍未出行政院。產工表示，請從鐵路世家出身的卓榮泰院長，不要只將溫情留在今日，持續積極改善台鐵員工待遇。