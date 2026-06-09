沒有引擎、沒有GPS…蘭嶼20人大船划向巴丹島 完成300年首航壯舉

睽違300多年，連結蘭嶼與菲律賓巴丹群島的海上古道再次啟航。由蘭嶼6個部落達悟族人共同打造的20人座傳統拼板舟「Ovayan黃金友誼號」，在完成多次試航、確認船體穩定後，今天自蘭嶼首航出發，航向菲律賓巴丹群島，重現祖先跨越巴士海峽的航海智慧，也象徵兩地中斷逾300年的文化交流再度連結。

此次航行由行政院原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會及蘭嶼6部落共同推動。這艘被視為近代蘭嶼最大規模的傳統拼板舟，自2023年開始籌建，歷經兩年時間才正式完成。

「Ovayan黃金友誼號」全長12公尺、寬1.8公尺、高2.7公尺，可搭載20人。造舟過程遵循達悟族傳統工法，運用27種木材拼接而成，全船未使用任何鐵釘。由於蘭嶼島內已難尋符合需求的大型龍骨木材，造舟團隊還特地前往台灣本島尋找適合木料，歷時18個月才完成主要結構。

這趟航行最大的特色，在於完全依循祖先的航海智慧。船上沒有引擎，也沒有GPS導航設備，而是透過觀察星辰位置、海流變化、風向以及飛魚洄游路徑辨識方向。部落耆老與海洋研究學者也共同參與考據與訓練，希望重現達悟族傳統航海技術。

參與船員表示，「Ovayan黃金友誼號」突破過去10人舟、10支槳的傳統規模，是蘭嶼近代最大的拼板舟。這次不只是一次航海挑戰，更是追尋祖先足跡的重要文化行動，希望延續數百年前達悟族先人往返巴丹群島的歷史記憶。

漁人部落族人則表示，經過多次試航後，大家對船隻性能相當有信心，也期待未來能持續推動類似文化航行活動，讓更多年輕世代認識達悟族的海洋文化。

另族人期待地說，這是300多年來首次以傳統拼板舟重返巴丹群島，很期待親自去看看那裡的族人，了解祖先曾經生活與往來的地方」。

原文會董事長瑪拉歐斯表示，「蘭嶼巴丹300年歷史首航文化活動」集結原民會、原文會及蘭嶼跨部落造舟團隊力量，預計橫越巴士海峽抵達菲律賓巴丹群島，不僅是一次航海壯舉，更象徵中斷300多年的海上古道再度接軌，為南島民族文化交流寫下新的歷史篇章。

蘭嶼6部落族人共同打造的20人座傳統拼板舟「Ovayan黃金友誼號」，今天啟航前往菲律賓巴丹群島。圖／瑪拉歐斯提供