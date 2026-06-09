氣象署最新風雨預測 7縣市山區「明天達停班課標準」

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨。中央氣象署今日下午4時發布最新風雨預測，今日晚間8時至明日晚間8時，共有7縣市山區雨量達到停班停課標準。但是否停課，以各縣市政府決策公布為準。

氣象署今日下午針對高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；新竹縣山區、苗栗縣地區、臺中市地區、南投縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨；其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

根據氣象署發布的「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨各地區24小時雨量預測」，24小時雨量將達到停班課標準縣市，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區及高雄市山區。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。