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雨具不能收！梅雨季第一波大範圍劇烈降雨明趨緩 周五起還有下一波
受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署示警，今明兩天全台雨量可觀，高雄六龜時雨量達80毫米到100毫米、累積雨量366.5毫米，已達大豪雨等級。這波雨勢預計明日趨緩，但周五會再出現下一波降雨。
因應今年梅雨季以來第一波大範圍劇烈降雨，氣象署啟動較大規模／劇烈豪雨作業，氣象預報中心副主任伍婉華今天表示，未來一周鋒面大致就在台灣附近徘徊，各地天氣依舊不穩定。
伍婉華指出，目前滯留鋒就在台灣上空，加上西南氣流正在影響，台灣西南邊出現一大片旺盛對流雲系，正逐漸朝西南部移動。受此影響，高雄六龜時雨量已達80毫米到100毫米。
伍婉華表示，今年梅雨首波大規模劇烈影響，從昨日到今日累積雨量相當可觀，高雄六龜累積雨量高達366.5毫米，已達大豪雨等級；第二名雲林縣有283毫米、新北市也有257.5毫米。
伍婉華示警，未來18小時內，旺盛對流雲系依然持續影響台灣天氣。但隨著明日鋒面逐漸往南移動、西南氣流稍微減弱，北部、東北部降雨會更趨緩，不過花東山區、中南部地區仍有大雨及局部豪雨機率。
隨著鋒面周四移出到巴士海峽，中南部還有局部大雨，但其餘地區降雨可能出現空檔。周五鋒面再度北移，加上西南風作用，第二波降雨預計將從周五下到下周一，西半部及東部山區可能出現大雨或局部豪雨。不過降雨型態隨鋒面移動狀況與對流雲系發展強弱有所改變，氣象署會持續關注。
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