新冠疫情連3周緩升…單周急診就醫破千人 國際疫情也上升

疾管署今表示，依據監測資料顯示，國內新冠疫情自低點上升，第22周新冠門急診就診人數計1000人次，較前一周上升4.1%；上周新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。疾管署發言人曾淑慧表示，新冠目前仍在低點波動，不過連3周緩升，且國際疫情有上升趨勢，提醒民眾提高警覺。

疾管署說，去年10月起累計90例新冠併發重症本土病例，其中14例死亡，重症病例以65歲以上長者占72.2%及具慢性病史者占81.1%為多，93.3%未接種本季新冠疫苗。

曾淑慧表示，目前上周健保門診就診人次約1000人，距離去年同期，即前一波高峰約7、8萬人，仍有一段很大的距離。台灣仍屬於低點波動，近3周有緩升現象，國際也有上升趨勢，提醒民眾要特別注意，不過何時會到達高峰，仍需要持續監測。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉指出，全球新冠病毒陽性率近期從低點呈略升，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1，各區中以東南亞區署呈明顯增加；鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。

另自去年10月1日開打至今年6月7日共接種172萬536劑疫苗，大於65歲接種 103萬5209劑；第一劑接種率為20.96% 第二劑接種率0.4%。自今年4月7日起開放65歲以上長者、55至64歲原住民及免疫不全者等對象再增加接種 1劑COVID-19疫苗，與前1劑間隔6個月（180 天）以上，至今年6月7日第2劑共接種共計2萬7830劑。

疾管署提醒，國內新冠疫情上升，呼籲民眾加強自主防疫觀念，落實手部衛生及呼吸道禮節，另為保護自身及他人健康，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，或出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主佩戴口罩。

疾管署提醒，如出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出；具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件，如出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低感染後導致嚴重併發重症或死亡風險。另呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗民眾儘速接種疫苗。