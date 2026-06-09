台灣每3人就1人有脂肪肝 醫：GLP-1藥物有效減少脂肪堆積

俗稱「瘦瘦針」GLP-1類藥物，除減重效果外，對脂肪肝改善也有效果。義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪表示，臨床觀察發現GLP-1藥物可以控制體重，醫學實證也有助降低肝臟脂肪堆積及減少發炎反應。

葉人豪指出，脂肪肝與肥胖、代謝異常密切相關，當患者成功減重後，肝臟脂肪堆積通常會明顯下降，因此無論透過飲食控制、運動或藥物輔助，只要體重減輕，脂肪肝大多都能獲得改善。

目前以GLP-1受體促效劑的週纖達減重藥物，獲衛福部核准成為全台唯一脂肪性肝炎（MASH）適應症的減重藥物，能讓體重下降以外，藥物還能作用於肝臟及周邊組織，發揮抗發炎及全身代謝調節效果，減少肝臟脂肪堆積與發炎反應。

葉人豪說明，週纖達（Saxenda）與猛健樂（Mounjaro）同樣屬於腸泌素減重藥物，但兩者成分與研究發展方向並不相同，其中，週纖達的主要成分為司美格魯肽（Semaglutide），屬於GLP-1受體促效劑，早期即以糖尿病治療藥物形式上市，台灣過去也曾以「胰妥讚」作為糖尿病治療用藥，後續才發展出較高劑量的減重適應症版本週纖達。

葉人豪表示，由於司美格魯肽問世時間較早，累積了較多關於脂肪肝、代謝症候群及糖尿病等領域的臨床研究資料，研究顯示，幫助控制食慾、減輕體重，也可透過改善胰島素阻抗、降低肝臟脂肪堆積及減少發炎反應，對脂肪肝帶來額外益處。

他強調，醫界對脂肪肝治療仍以實證醫學為依據，並非代表其他新型減重藥物沒有潛力，而是現階段週纖達所屬的GLP-1受體促效劑在脂肪肝領域累積的研究證據相對較完整，在討論藥物對脂肪肝的直接保護效果時，實證基礎較為充足。

台灣肝臟研究學會理事長余明隆指出，台灣成人代謝異常脂肪肝疾病盛行率達33.3%，高於全球平均30.5%，等同每3人就1人有脂肪肝，全台近700萬人陷入危機，其中30至50歲族群近4成有脂肪肝，正威脅青壯年的健康。

余明隆表示，GLP-1類藥物屬多功效藥物，不只控制體重，對肝纖維化、脂肪肝炎的療效，也都有證實，不過並非人人都適合使用，使用前仍需經過完整醫療評估，包含健康狀況、治療目標，選擇最適合的治療藥物。

台灣肝臟研究學會理事長余明隆指出，台灣成人代謝異常脂肪肝疾病盛行率達33.3%，高於全球平均30.5%，等同每3人就1人有脂肪肝。記者郭韋綺／攝影