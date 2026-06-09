加強藥物韌性確保用藥無虞 石崇良：年底前將提出「藥品韌性專法」

國內2024年爆發輸液短缺事件，嚴重影響洗腎、手術等患者醫療權益，外界直指缺藥為「國安危機」，藥物韌性備受關注。衛福部長石崇良今天表示，行政院去年核定國家藥品韌性整備計畫，立法院此會期通過部分預算後，成立藥物韌性推動委員會，委員會昨舉行首次會議，擬定60多項藥品為關鍵藥品，並研擬「藥品韌性專法」預計年底前提出，協助自國外進口的關鍵藥品不致短缺。

石崇良說，行政院去年核定國家藥品韌性整備計畫，共編列4年240億元，立法院此會期通過部分預算後，成立藥物韌性委員會，委員包括學界、業界及專家團體，於昨天舉行第一次會議，針對國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適及國際合作五大主題分組討論，未來每一季舉行一次會議。

其中，國藥國造部分，由食藥署日前盤點500多項基礎藥品中，委員會選定60多項關鍵藥品，必須是基礎用藥、國人常用的重要藥品，且國內藥證較少，屬於寡占、集中的藥品，若一旦缺藥可能會造成什麼樣的衝擊，包括糖尿病、高血壓等用藥。另，也盤點需要長期進口，如治療梅毒的盤尼西林G等抗生素藥物、兒童特殊劑型等關鍵藥品，將與經濟部合作共同輔導國內廠商在地生產。

在國藥國用方面，將會搭配健保給付，討論要價問題。石崇良指出，目前已決定暫停健保藥價調查（DET）3年，往後也會討論藥價差，如藥品原料藥價調漲，導致藥品供應不穩時，應限縮藥價差，讓藥廠有比較大的獲利空間，以穩定供應藥品。並研議修正藥品支付標準、藥價調整辦法，確保關鍵用藥能穩定供應。

至於，智慧調度就是著重在藥物的分配，包括自費及健保市場應導入人工智慧（AI）的預警系統，當發生缺藥情形時，可以及時調度。

石崇良說，法規調適方面，委員會委員建議應研擬「藥品韌性專法」，預計將於年底前提出，針對國內沒有藥證的藥品，但卻是關鍵用藥，必須靠專案進口時，就需要專法協助廠商可以在地製造，同時規畫設立基金，以使用基金確保廠商維持6個月藥品儲備量，不會因藥品過期而蒙受損失。

石崇良舉例，如治療梅毒的盤尼西林G的藥品，問世時間久遠，廠商拿不出原始資料申請藥證，也無法製造。因此，若是已在歐洲、美國長期使用的藥品，是不是可以直接採認國外藥證資料，在台灣需要有一個特許證，就必須法規協助。

最後，國際合作是與透過區域性、國際的友好國家穩定互補、合作。石崇良說，藥品韌性是讓國人安心用藥，避免突發狀況造成缺藥，影響用藥權益。