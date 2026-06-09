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今年首例本土副傷寒病例！50多歲男「發燒頭痛」 感染源不明

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今公布我國今年首例本土副傷寒確定病例，為北部50多歲男性。記者翁唯真／攝影
疾管署今公布我國今年首例本土副傷寒確定病例，為北部50多歲男性。記者翁唯真／攝影

疾管署公布我國今年首例本土副傷寒確定病例，為北部50多歲男性，潛伏期無國內外旅遊史，於5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經就醫並採檢送驗確診副傷寒，目前個案已康復返家休養。1名同住家人及7名職場接觸者皆無疑似症狀，已採集糞便檢體送驗，檢驗結果均為陰性。

疾管署防疫醫師黃柏翰表示，北部50多歲男性無潛在病史，近期也沒有國外旅遊史，出現發燒、頭痛等症狀一天後到診所就醫，開立症狀治療藥物後返回家，但3天後症狀仍沒有改善，個案再到醫院感染科門診就醫。採檢送驗後先行返家休養，結果血液培養分離出副傷寒桿菌，研判是副傷寒的本土個案。

黃柏翰說，個案之後回診並收治住院，接受抗生素治療，8天後康復出院。依據疫調結果，個案自訴沒有生食、生飲的習慣，感染原因尚待釐清，其同住和職場接觸者共8人，都沒有疑似的症狀，採集的糞便的檢體，檢驗結果都是陰性。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，依疾管署統計資料顯示，今年副傷寒確定病例累計1例本土病例。2022至今年本土累積病例數分別為6、26、3、0、1例，境外移入累積病例數分別為0、2、1、1、0例，其中2023至2025年境外移入病例感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。

疾管署發言人曾淑慧表示，依全球疾病負擔研究，全球2023年副傷寒病例數約172萬例病例，其中約1萬例死亡，疫情逐年下降勢。地理分布具顯著的區域聚集性，主要集中在衛生基礎設施較為薄弱地區，如東南亞最多，尤其集中於印度，約130萬例，占全球75%，其次為東地中海、西太平洋及非洲，其中巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等；已開發國家面臨境外移入病例風險，如國人常赴韓國及日本每年偶有零星病例。

副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2周，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉汙染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。

疾管署今公布我國今年首例本土副傷寒確定病例，為北部50多歲男性。記者翁唯真／攝影
疾管署今公布我國今年首例本土副傷寒確定病例，為北部50多歲男性。記者翁唯真／攝影

疾管署

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