郵局ATM試辦強制露臉防車手 遮蔽臉部會發出「嗶」警示聲

為打擊詐騙車手，金管會推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，目前國內8家公股銀行率先推動，中華郵政也規畫於車手提款熱點區域， 選擇40至50台ATM進行試辦「臉部遮蔽示警」功能，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲，提醒民眾移除臉部遮蔽。

為打擊詐騙、防堵車手領錢，台灣已有多家銀行導入「AI臉部辨識防詐模組」ATM，民眾在操作ATM時，若佩戴口罩、墨鏡或安全帽等遮蔽臉部，ATM語音及畫面將跳出警示，要求露出完整五官，目前土銀、中信、兆豐、一銀、台新、合庫、華南等公股與民營銀行已啟動試辦。

中華郵政今舉辦記者會「ATM臉部遮蔽示警功能」記者會，副總經理蔡文慶說，近年來ATM車手犯罪頻傳，取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，增加被識別蒐證與查緝難度。金管會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能。

蔡文慶說明，為兼顧ATM提款便利性與警示效果，將於機台操作頁面設置交易倒數功能，提醒使用者移除臉部遮蔽，若未能於時限內完成辨識，ATM將發出長達120秒的提示音提醒，聲音不會太大，主要是提醒作用，120秒後仍允許使用者進入交易頁面繼續操作，以降低對一般民眾造成的不便。

蔡文慶指出，目前全台郵局約有3180台ATM，配合金管會已優先規畫於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，6月底前將於包含金南郵局、漢中街郵局等30個局共46台ATM導入人臉遮蔽示警，8、9月再配合金管會實施情況，進一步評估擴大導入範圍及ATM數量。

中華郵政於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲。圖／中華郵政提供