快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

郵局ATM試辦強制露臉防車手 遮蔽臉部會發出「嗶」警示聲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲。記者胡瑞玲／攝影

為打擊詐騙車手金管會推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，目前國內8家公股銀行率先推動，中華郵政也規畫於車手提款熱點區域， 選擇40至50台ATM進行試辦「臉部遮蔽示警」功能，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲，提醒民眾移除臉部遮蔽。

為打擊詐騙、防堵車手領錢，台灣已有多家銀行導入「AI臉部辨識防詐模組」ATM，民眾在操作ATM時，若佩戴口罩、墨鏡或安全帽等遮蔽臉部，ATM語音及畫面將跳出警示，要求露出完整五官，目前土銀中信兆豐一銀台新、合庫、華南等公股與民營銀行已啟動試辦。

中華郵政今舉辦記者會「ATM臉部遮蔽示警功能」記者會，副總經理蔡文慶說，近年來ATM車手犯罪頻傳，取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，增加被識別蒐證與查緝難度。金管會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能。

蔡文慶說明，為兼顧ATM提款便利性與警示效果，將於機台操作頁面設置交易倒數功能，提醒使用者移除臉部遮蔽，若未能於時限內完成辨識，ATM將發出長達120秒的提示音提醒，聲音不會太大，主要是提醒作用，120秒後仍允許使用者進入交易頁面繼續操作，以降低對一般民眾造成的不便。

蔡文慶指出，目前全台郵局約有3180台ATM，配合金管會已優先規畫於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，6月底前將於包含金南郵局、漢中街郵局等30個局共46台ATM導入人臉遮蔽示警，8、9月再配合金管會實施情況，進一步評估擴大導入範圍及ATM數量。

中華郵政於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲。圖／中華郵政提供
中華郵政於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲。圖／中華郵政提供

中華郵政於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲。圖／中華郵政提供
中華郵政於車手提款熱點區域，選擇40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，若民眾戴口罩、墨鏡提款，將發出長達120秒的「嗶嗶」警示聲。圖／中華郵政提供

ATM 車手 中華郵政 兆豐 土銀 一銀 中信 金管會 台新

延伸閱讀

陌生人匯1元給你恐變詐團同夥！民眾提案「拒收款」機制 避免無辜帳戶凍結

影／自動化設備誤判致海大郵件延誤 中華郵政致歉檢討

綜所稅退稅635億 三批辦理

考生成績通知單發生投遞延誤 中華郵政深感抱歉

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

高溫每年奪命50萬人！聖嬰現象今夏恐捲土重來 我們該如何自保？

聖嬰現象恐於今夏再度發生，全球暖化也讓熱浪愈發頻繁且強烈。研究指出，高溫每年造成約50萬人死亡，被稱為「沉默殺手」。究竟熱浪如何危害健康？哪些族群風險最高？面對極端高溫來襲，本文解析熱浪成因、健康威脅及實用防暑自保措施。 隨著全球暖化持續惡化，熱浪變得更頻繁且更具威力。今年1月，英國牛津大學（University of Oxford）研究指出，如果全球平均溫度比工業革命前高2.0°C，到2050年，全球37.9億人將生活在極端高溫的環境。 聯合國世界氣象組織（WMO）2日警告，6月至8月形成聖嬰現象（El Niño）的機率是80%，11月前的發生機率更高達90%，屆時將導致暖化加劇，全球將面臨更嚴峻的極端高溫挑戰。 知名英國醫學期刊《刺胳針地球健康》（Lancet Planetary Health）2021年的研究指出，高溫每年估計造成50萬人死亡，是醫生口中的「沉默殺手」。究竟極端高溫會對人體帶來什麼危害？我們又該如何在高溫環境裡自保？《遠見》為您完整盤點如下。 熱浪是什麼？ 熱浪指的是天氣在某段時間內持續出現異常高溫，也很有可能伴隨較高的空氣濕度。根據世界氣象組織（WMO

連日暴雨出門變溜冰？超商「超神小物」貼鞋底超防滑 日警認證：能撐整天

連日來豪大雨下不停，全台淹水災情頻傳，此時最怕就是因濕滑路面摔倒受傷。不過，如果出門後才發現腳上鞋子根本是「溜冰鞋」，日本綜藝節目與警視廳就曾聯手推薦過一招超強的「應急止滑法」，靠著超商、藥局都能輕易買到的OK繃，就能瞬間拯救大雨中的咕溜鞋底。 日本綜藝節目《生活好吃驚》過去曾在節目介紹，當遇到下雨路面濕滑、而腳上的鞋底早已磨平時，只要在鞋底的「前腳掌與腳後跟」兩個主要受力點，各貼上一片OK繃，就能達到驚人的臨時止滑效果。據節目以光滑潮溼的壓克力板實測，原本滑到不行、測試者頻頻摔跤，在貼上OK繃後就能穩當行走，甚至可以小跑前進。 埼玉工業大學副教授長谷亞蘭解釋，行走時因體重施壓，OK繃會受壓變形並卡入地面的細小縫隙中，進而大幅增加摩擦力與抓地力。 日本警視廳也曾實測推薦，即使雨天出門一整天，鞋底的OK繃也不會輕易脫落，堪稱暴雨神隊友。警視廳也提醒，在貼上OK繃之前，務必先將鞋底的泥沙與積水徹底擦拭乾淨，避免空氣進入，否則會大大影響OK繃的黏貼效果。

沒有引擎沒有GPS 蘭嶼20人大船划向巴丹島 完成300年首航壯舉

睽違300多年，連結蘭嶼與菲律賓巴丹群島的海上古道再次啟航。由蘭嶼6個部落達悟族人共同打造的20人座傳統拼板舟「Ovayan黃金友誼號」，在完成多次試航、確認船體穩定後，今天自蘭嶼首航出發，航向菲律賓巴丹群島，重現祖先跨越巴士海峽的航海智慧，也象徵兩地中斷逾300年的文化交流再度連結。

最新風雨預測 7縣市山區明天達停班課標準

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨。中央氣象署今日下午4時發布最新風雨預測，今日晚間8時至明日晚間8時，共有7縣市山區雨量達到停班停課標準。但是否停課，以各縣市政府決策公布為準。

北市推動無菸城市 蔣萬安曝進度：預計年底前這4大商圈禁菸

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，針對無菸城市的進度，蔣萬安指出，目前西門商圈禁菸，已經過宣導、經劃設禁菸區，接下來就是布建好負壓式吸菸室的心中山商圈，再來就是迪化商圈永樂市場，再來就是信義商圈，希望年底前做完。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。