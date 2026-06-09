高溫每年奪命50萬人！聖嬰現象今夏恐捲土重來 我們該如何自保？

聖嬰現象恐於今夏再度發生，全球暖化也讓熱浪愈發頻繁且強烈。研究指出，高溫每年造成約50萬人死亡，被稱為「沉默殺手」。究竟熱浪如何危害健康？哪些族群風險最高？面對極端高溫來襲，本文解析熱浪成因、健康威脅及實用防暑自保措施。



隨著全球暖化持續惡化，熱浪變得更頻繁且更具威力。今年1月，英國牛津大學（University of Oxford）研究指出，如果全球平均溫度比工業革命前高2.0°C，到2050年，全球37.9億人將生活在極端高溫的環境。

聯合國世界氣象組織（WMO）2日警告，6月至8月形成聖嬰現象（El Niño）的機率是80%，11月前的發生機率更高達90%，屆時將導致暖化加劇，全球將面臨更嚴峻的極端高溫挑戰。

知名英國醫學期刊《刺胳針地球健康》（Lancet Planetary Health）2021年的研究指出，高溫每年估計造成50萬人死亡，是醫生口中的「沉默殺手」。究竟極端高溫會對人體帶來什麼危害？我們又該如何在高溫環境裡自保？《遠見》為您完整盤點如下。

熱浪是什麼？

熱浪指的是天氣在某段時間內持續出現異常高溫，也很有可能伴隨較高的空氣濕度。根據世界氣象組織（WMO）定義，熱浪是連續5天的最高氣溫，皆超過該地區平均最高氣溫5°C以上。

目前，台灣氣象紀錄史中，尚未發生符合WMO熱浪定義的天氣。

為什麼熱浪惡化？

一個多世紀以來，化石燃料燃燒排放的汙染物不斷累積於大氣中，將太陽熱能困在地球表面，導致全球氣溫不斷上升。自工業革命前以來，全球平均氣溫已上升約1.3°C，而陸地升溫幅度甚至更高。這造成氣候基準溫度不斷提高，極端高溫更頻繁。

一些證據顯示，氣候危機正透過削弱噴射氣流，導致熱浪惡化。科學家認為，這增加了「熱穹頂」（heat domes）現象的發生機率，也就是高壓系統與高溫滯留在某個地區數天甚至數週的情況。

間接致命的高溫

高溫天氣每年估計造成50萬人死亡。平均年度死亡人數高於戰爭或恐怖攻擊，但低於車禍或空氣汙染。

儘管如此，高溫鮮少被列為正式死因。這是因為極端高溫往往是間接致命因素，大多數高溫相關死亡案例，其實是因心臟病、肺病、腎臟病等疾病在高溫環境下惡化，導致患者提前死亡。

對健康的危害

高溫會對人體造成沉重負擔；當身體試圖降溫，心臟及腎臟必須超負荷運作。這種額外負擔對慢性病患者尤其危險，甚至可能在中暑症狀出現前就導致死亡。

除了直接影響健康，高溫也會帶來一連串次級效應，導致更多事故、惡化的空氣品質、更大規模的野火、更頻繁的停電事件，進一步加重醫療體系負擔。

為何悶熱的夜晚很危險？

當白天的高溫令人難以正常活動，夜晚又不夠涼爽，無法讓身體恢復時，人體就得不到充分休息，導致炎熱的白天累積的熱傷害進一步惡化。

在許多歐洲國家，氣象學家將夜間最低氣溫高於20°C的夜晚稱為「熱帶夜」（tropical night）。在較常面對極端高溫的西班牙，夜間氣溫超過25°C被稱為「赤道夜」或「酷熱夜」；近年，當地甚至非正式增加一個新分類，用來形容夜間氣溫高於30°C的情況：「地獄夜」（hellish night）。

哪些人最易受到極端高溫影響？

被迫在酷熱天氣下待在戶外的人，最容易出現熱衰竭及後續可能引發的中暑，包括建築工人、農民、露宿者等。

然而，高溫相關死亡者大多是高齡族群，尤其是本身患有疾病的人。女性因高溫相關原因死亡的風險也高於男性。由於經濟條件較差者較難享有空調、隔熱良好的住宅或綠地空間，也面臨較高的風險。

我們該如何適應？

減少化石燃料汙染，是防止熱浪進一步加劇的最重要措施，同時也要保護能吸收大氣中二氧化碳的森林與濕地。

城市規劃專家呼籲重新設計城市，減少混凝土鋪面與汽車，並增加公園與水域。這能減緩都市熱島效應，亦即城市氣溫高於周邊鄉村的現象。

配備空調或採用被動冷卻設計的建築，能降低死亡人數；健全的醫療體系及迅速發布的緊急警報也有助於減少死亡。

如何在熱浪期間保護自己安全？

最簡單的建議就是避開高溫：避免在一天中最炎熱的時段外出；若不得不出門，請儘量待在陰涼處。為了讓家中保持涼爽，白天應關閉窗戶，等到夜晚戶外氣溫低於室內時再打開；也可利用百葉窗或窗簾遮擋陽光直射。醫師也提醒應經常補充水分、穿著寬鬆衣物，並關心社區中的脆弱族群。

（本文出自2026.06.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）