故宮迎端午節 長笛音樂會將登場邀觀眾同歡

端午連假即將來臨，國立故宮博物院除現正展出楚辭文化等特展，19日端午節當天也將在故宮北院正館舉辦免費的長笛音樂會，邀請吹笛人室內樂團詮釋多元曲目。

為紀念戰國時代詩人屈原，故宮目前正展出「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」特展，透過「戰國烽煙中的屈原」、「楚辭：跨時空的文化共振」、「端午民俗的屈原記憶」等單元，分別從歷史文化脈絡、文學傳統對藝術文化的浸潤，以及節俗文化等面向，與觀眾一起追索屈原跨越兩千年的獨特魅力。

故宮今天透過新聞稿表示，除可透過清朝所繪的「離騷圖」，具象「楚辭」中的瑰奇迷離世界，也有文豪蘇軾自許「續離騷」，對屈原精神接續之作的「中山松醪賦」，以及繁華的古代龍舟競渡等精彩書畫作品。

端午節當天將舉行的「夏映故宮笛音情」長笛音樂會，曲目安排包括寓意夏季花草繁茂作品「花之組曲」、台灣民謠「白牡丹」，也有吹笛人室內樂團獲第35屆傳藝金曲獎「音樂類最佳演奏獎」的「虛構小說組曲」第一樂章「漩渦激流」，以及懷舊爵士改編的「長笛爵士五重奏組曲」等。

故宮補充，現正展出的還有「『龍藏經』：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展、「真假乾隆－清高宗的御筆與代筆」特展、「神獸再現—文物中的奇幻生物」特展等。

「神獸再現」展廣受親子觀眾歡迎，探索東亞文化圈的神獸文化，從青銅器到一般家中陳設，有麒麟、鳳凰、龍馬還有廟宇中常見的虎爺等，帶觀眾走進不一樣的奇幻故宮。

「夏映故宮笛音情」長笛音樂會19日下午3時將於故宮北院正館B1大廳舉行。