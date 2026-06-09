國3交通事故車龍回堵到國1 桃園議員促廣設電子看板報路況

國道3號北上鶯歌路段今天清晨發生嚴重連環車禍，造成後方車流經國道二號回堵到國道一號內壢交流道，車龍逾13公里，桃園市區交通也幾乎癱瘓，民眾抱怨通勤時間是平常的5倍，民代認為交流道周邊應設電子看板提供路況，交通局允檢討評估。

今天清晨5時20分，國道3號北上52.6公里有貨車失控自撞側翻路中間，後方3輛轎車及貨車剎車不及也追撞成1團，事故占用內外側共3線車道，3人受傷送醫，現場直至上午7時25分才排除。事發正值通勤尖峰，車流回堵嚴重，交流道周邊平面道路也幾乎癱瘓，不少民眾上班大遲到。

家住內壢的劉先生到桃園市區上班都走國道一號接國道二號，平常20分鐘的車程，今天花了100分鐘。家住桃園的吳先生今天走國道二號南桃園交流道往新北三峽前進，開了半小時，前進不到2公里。民眾多抱怨「早知道塞車就不走國道」，無奈平面道路提供國道即時路況的電子看板不多。

桃園市議員徐景文表示，平面道路提供國道資訊的電子看板不普及已是交通老問題，有些看板位置也不恰當，只有經過特定路段的用路人才看得到。他多次建議看板設在交流道路口才能發揮最大效益，但市府往往回應「會再評估」就無下文。

交通局表示，桃園全市電子看板有百餘面，設在交流道周邊平面要道的數量也不少，但確實有在進步空間。然而，電子看板比一般號誌設備重又大，設置需要較大的基地空間，部分要道沒有中央分隔島，道路兩側也沒多餘空間，施設時有困難，各地狀況不同，將安排會勘評估可行性。