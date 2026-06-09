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雲林花生價跌3成 張嘉郡：一個多月前示警中央還被說危言聳聽
雲林是全台最大花生產地，近日一期作花生進入採收期，開盤價格每台斤僅30多元，比起去年同期跌約3成，國民黨立委張嘉郡表示，她一個多月前已向中央示警，還被說是危言聳聽，要求農業部盡快對外說明，保障本土農民生計與消費者知情權。
張嘉郡表示，花生價格崩跌的原因有很多，包括市場的庫存量大，以及美國花生進口的預期心理，導致下游廠商不願提前下訂單等，都可能重挫花生的價格，呼籲農業部農糧署應趕快提出對策。
張嘉郡表示，一個多月前她就為此向政府示警，當時還被說是危言聳聽，農業部當初也承諾要落實花生「產地標示」，協助消費者識別國產花生，以及建制「冷鏈及乾燥中心」等，要求農業部盡快對外說明。
張嘉郡表示，她要求相關部門針對加工食品落實「原料原產地」的明確標示，以保障本土農民生計與消費者知情權，也已提案修正「食品安全衛生管理法第22條」，避免讓進口花生等零關稅叩關產生「洗產地」的爭議。
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