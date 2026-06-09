快訊

最新風雨預測曝 「8縣市山區」明天達停班課標準

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

「佛心法官」兩度裁定毒駕無保請回 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

聽新聞
0:00 / 0:00

端午節DIY「藥草香包」 中醫：工作可提神、放床邊提升睡眠品質

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師鄭鶴祝指出，在中醫觀念中，草本香包及艾草香薰，不僅可驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾自行在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中。中藥材示意圖，本報資料照片。
中醫師鄭鶴祝指出，在中醫觀念中，草本香包及艾草香薰，不僅可驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾自行在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中。中藥材示意圖，本報資料照片。

端午節將至，傳統民俗中，民眾會在家門前插上愛早、菖蒲等，或製成香包隨身攜帶。中醫師鄭鶴祝指出，在中醫觀念中，草本香包及艾草香薰，不僅可驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾自行在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中，就能自製香包，放在臥室有助改善睡眠，或擺放於辦公室用來提神醒腦。

鄭鶴祝指出，艾草香薰常見藥材，包括艾葉、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，使用方式可放置枕邊、衣櫥，或做成隨身香包，隨時感受芳香帶來的放鬆與舒緩，製作使用簡單，只需將藥材磨成粗粉裝入透氣小布袋，香味淡了可替換，除放在辦公室及臥室中，也建議民眾平時在車內擺放一包，有助於去除車內異味，提升乘車時的舒適度。

民眾愛用香氛、薰香材料原因，不外乎現代生活節奏快、壓力大，盼藉此養生並緩解壓力。鄭鶴祝指出，茶飲養生也是從內而外溫和調理的方式之一，喝茶不只是解渴，也是中醫理論中，用於調節氣血、平衡陰陽的方式，但必須視個人體質及需求，挑選合適餐飲，才能有效滋補或祛除身體的「濕氣」與「火氣」，且每日建議引用1至2杯為限，如有特殊體質者，應先諮詢中醫師。

鄭鶴祝指出，「補氣養血茶」適合氣虛乏力者，可選黃耆、黨參、紅棗泡茶，幫助恢復元氣；「清熱解毒茶」，適合容易上火、口腔潰瘍者，選項包括金銀花、菊花茶，清涼降火；「祛濕茶」適合身體沉重、四肢無力者，適合薏苡仁、茯苓煮水，幫助排除濕氣，恢復輕盈；「舒眠安神茶」適合睡眠不佳者，以酸棗仁、百合茶，有助心神安定。

此外，按摩穴道也是幫助氣血流通的放鬆方式。鄭鶴祝建議，按壓膝蓋外側下方約四指幅處的「足三里」穴道，有助強身健體、助消化；按壓虎口處的「合谷穴」有助解熱止痛、放鬆肩頸；按壓手腕橫紋中央的「內關穴」可幫助安神定心、緩解焦慮。按壓太陽穴、風池穴，則可緩解頭痛、放鬆腦度，以指腹按壓1至3分鐘，感覺稍微酸脹即可。

中醫 端午節

延伸閱讀

客家端午「食五子」藏健康碼 聯新國際醫院營養師解密

高齡者使用多重安眠藥常與「這」有關 醫師建議戒安眠藥可以這樣做

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

傳統肉粽成腎臟隱形負擔 嘉基醫師建議一天一顆並以天然食材取代

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

端午節自選藥材「自製香包」 中醫：工作可提神、放床邊提升睡眠品質

端午節將至，傳統民俗中，民眾會在家門前插上愛早、菖蒲等，或製成香包隨身攜帶。中醫師鄭鶴祝指出，在中醫觀念中，草本香包及艾草香薰，不僅可驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾自行在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中，就能自製香包，放在臥室有助改善睡眠，或擺放於辦公室用來提神醒腦。

百歲人瑞化白骨 社工揭高齡照護困境：長輩只是想在家走完最後一程

2024年4月，高雄發生一起令人鼻酸的高齡悲歌：一名百歲人瑞被發現陳屍家中一年多，遺體早已化為白骨，而與其同住的63歲女兒卻始終堅稱父親仍然活著。事件曝光後震驚社會，也再次凸顯台灣高齡化社會下，獨居、老老照顧與脆弱家庭所面臨的照護困境。

今年首例日本腦炎 嘉義60多歲女頸部僵硬、昏倒 住加護病房中

疾管署今公布今年國內首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣民雄鄉60多歲女性，近期無國外旅遊史，具糖尿病史也無接種疫苗，6月2日出現發燒、意識不清及昏迷，有頸部僵硬及白血球指數上升等症狀，經醫院通報及採檢確診，目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。疾管署提醒，目前進入日本腦炎流行高峰期，民眾應提高警覺。

天候不穩降雨顯著 雪管處呼籲山友審慎評估行程或取消入園

台灣受低壓系統、滯留鋒面及暖溼西南風影響，近期各地降雨明顯，山區更易出現局部大雨或豪雨。雪霸國家公園管理處指出，6月8日至14日期間，山區降雨機率偏高，可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，登山活動風險明顯升高，呼籲山友務必審慎評估行程，天候不佳建議取消入園。

環境部今啟動沼氣生質能資源產業聯盟 估減781億外部環境成本損耗

為達成「2050淨零排放」並妥善處理利用農業剩餘資源、高有機廢水、畜牧糞尿、汙泥及廚餘等生物質資源，環境部今啟動「沼氣生質能資源產業聯盟」國家級推動平台，其生物質資源再利用潛勢推估可創造相當於13.6 億度綠電價值，以及減少781億元外部環境成本的損耗，未來也將推出我國首部「沼氣生質能資源產業發展白皮書」，作為政府投入特別預算、法規調適與制度設計的基石。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。