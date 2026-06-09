端午節DIY「藥草香包」 中醫：工作可提神、放床邊提升睡眠品質

端午節將至，傳統民俗中，民眾會在家門前插上愛早、菖蒲等，或製成香包隨身攜帶。中醫師鄭鶴祝指出，在中醫觀念中，草本香包及艾草香薰，不僅可驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾自行在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中，就能自製香包，放在臥室有助改善睡眠，或擺放於辦公室用來提神醒腦。

鄭鶴祝指出，艾草香薰常見藥材，包括艾葉、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，使用方式可放置枕邊、衣櫥，或做成隨身香包，隨時感受芳香帶來的放鬆與舒緩，製作使用簡單，只需將藥材磨成粗粉裝入透氣小布袋，香味淡了可替換，除放在辦公室及臥室中，也建議民眾平時在車內擺放一包，有助於去除車內異味，提升乘車時的舒適度。

民眾愛用香氛、薰香材料原因，不外乎現代生活節奏快、壓力大，盼藉此養生並緩解壓力。鄭鶴祝指出，茶飲養生也是從內而外溫和調理的方式之一，喝茶不只是解渴，也是中醫理論中，用於調節氣血、平衡陰陽的方式，但必須視個人體質及需求，挑選合適餐飲，才能有效滋補或祛除身體的「濕氣」與「火氣」，且每日建議引用1至2杯為限，如有特殊體質者，應先諮詢中醫師。

鄭鶴祝指出，「補氣養血茶」適合氣虛乏力者，可選黃耆、黨參、紅棗泡茶，幫助恢復元氣；「清熱解毒茶」，適合容易上火、口腔潰瘍者，選項包括金銀花、菊花茶，清涼降火；「祛濕茶」適合身體沉重、四肢無力者，適合薏苡仁、茯苓煮水，幫助排除濕氣，恢復輕盈；「舒眠安神茶」適合睡眠不佳者，以酸棗仁、百合茶，有助心神安定。

此外，按摩穴道也是幫助氣血流通的放鬆方式。鄭鶴祝建議，按壓膝蓋外側下方約四指幅處的「足三里」穴道，有助強身健體、助消化；按壓虎口處的「合谷穴」有助解熱止痛、放鬆肩頸；按壓手腕橫紋中央的「內關穴」可幫助安神定心、緩解焦慮。按壓太陽穴、風池穴，則可緩解頭痛、放鬆腦度，以指腹按壓1至3分鐘，感覺稍微酸脹即可。