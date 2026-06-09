百歲人瑞化白骨 社工揭高齡照護困境：長輩只是想在家走完最後一程

2024年4月，高雄發生一起令人鼻酸的高齡悲歌：一名百歲人瑞被發現陳屍家中一年多，遺體早已化為白骨，而與其同住的63歲女兒卻始終堅稱父親仍然活著。事件曝光後震驚社會，也再次凸顯台灣高齡化社會下，獨居、老老照顧與脆弱家庭所面臨的照護困境。

由中華民國老人福利推動聯盟主辦的「第二屆樂齡金安獎」今舉行頒獎典禮，全台60組個人與單位投稿，最終選出19件老人保護成功案例。高雄市政府社會局三民社福中心「百歲人瑞藏屍案」獲得「暴虐防治護尊嚴」第三名。

參與此案的高雄市政府社會局三民社福中心楊雅涵回憶，當年投入老人領域工作，正是因為在第一線看見太多無能為力的照顧悲劇。她原本擔任居家服務員長達三年，每天深入長輩家中提供照顧服務，接觸大量失能與失智個案。

楊雅涵說，經常看見「老老照顧」情況，許多家庭長期承受沉重壓力，甚至走向照顧崩潰。「有時候做了通報，但家人還是唯一照顧者，我們能做的其實很有限。」這些經歷讓她決定進修社工，希望能從制度面協助更多長輩與家庭。

畢業後，楊雅涵先投入脆弱家庭與經濟扶助服務，之後轉進最有熱情的老人保護領域，至今已服務近四年。她觀察，許多高齡個案最大的共同點是孤獨。「很多長輩不是沒有人照顧，而是想要留在熟悉的家裡。」但現行制度與風險管理考量下，當長者出現失能、失智等情況時，有些被送往機構接受照護。

楊雅涵認為，這不一定符合每位長者真正的期待。「從醫療角度來看，機構可以提供更完整照顧；但從第一線看到的情況，有些長輩離開家後，反而承受與家人分離的痛苦。」

楊雅涵說，不少家屬因工作或距離因素，無法天天探視，長輩與家庭的情感連結逐漸淡化。相較之下，有些人在家人的陪伴下自然離世，或許才是他們心中最有尊嚴的告別方式。

高雄百歲人瑞案件，讓楊雅涵更深刻體會高風險家庭介入的困難。她表示，當時許多社政、警政及醫療單位都已經聯繫不上這名長者，與其同住的女兒則不斷更改說法，堅稱父親仍在家中生活。由於住宅屬於私人空間，即使外界高度懷疑長者已經發生意外，也無法任意破門進入。

「雖然知道事情不對勁，但法規限制下，沒有辦法直接進去查看。」楊雅涵說，為了尋找突破口，社會局召開跨部門個案研討會，邀集十多個單位共同討論，包括警政、衛政、社政及環保等相關網絡，逐一比對訪視紀錄與調查資料。最後在檢警介入下，才得以進入屋內查察，赫然發現百歲人瑞早已死亡多時。

楊雅涵指出，事件背後反映的不只是長者處境，更包括照顧者本身的心理健康與支持系統問題。隨著台灣即將邁入超高齡社會，獨居老人、老老照顧及失能家庭問題將愈來愈普遍。未來政府除了擴充長照資源外，更重要的是建立跨部門合作機制，才能及早發現高風險個案。