連日暴雨出門變溜冰？超商「超神小物」貼鞋底超防滑 日警認證：能撐整天

連日來豪大雨下不停，全台淹水災情頻傳，此時最怕就是因濕滑路面摔倒受傷。不過，如果出門後才發現腳上鞋子根本是「溜冰鞋」，日本綜藝節目與警視廳就曾聯手推薦過一招超強的「應急止滑法」，靠著超商、藥局都能輕易買到的OK繃，就能瞬間拯救大雨中的咕溜鞋底。 日本綜藝節目《生活好吃驚》過去曾在節目介紹，當遇到下雨路面濕滑、而腳上的鞋底早已磨平時，只要在鞋底的「前腳掌與腳後跟」兩個主要受力點，各貼上一片OK繃，就能達到驚人的臨時止滑效果。據節目以光滑潮溼的壓克力板實測，原本滑到不行、測試者頻頻摔跤，在貼上OK繃後就能穩當行走，甚至可以小跑前進。 埼玉工業大學副教授長谷亞蘭解釋，行走時因體重施壓，OK繃會受壓變形並卡入地面的細小縫隙中，進而大幅增加摩擦力與抓地力。 日本警視廳也曾實測推薦，即使雨天出門一整天，鞋底的OK繃也不會輕易脫落，堪稱暴雨神隊友。警視廳也提醒，在貼上OK繃之前，務必先將鞋底的泥沙與積水徹底擦拭乾淨，避免空氣進入，否則會大大影響OK繃的黏貼效果。

2026-06-09 15:18