快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

連日暴雨出門變溜冰？超商「超神小物」貼鞋底超防滑 日警認證：能撐整天

聯合新聞網／ 綜合報導
雨天溼滑，若鞋底抓地力不足，易釀意外。圖／pakutaso
雨天溼滑，若鞋底抓地力不足，易釀意外。圖／pakutaso

連日來豪大雨下不停，全台淹水災情頻傳，此時最怕就是因濕滑路面摔倒受傷。不過，如果出門後才發現腳上鞋子根本是「溜冰鞋」，日本綜藝節目與警視廳就曾聯手推薦過一招超強的「應急止滑法」，靠著超商、藥局都能輕易買到的OK繃，就能瞬間拯救大雨中的咕溜鞋底。

日本綜藝節目《生活好吃驚》過去曾在節目介紹，當遇到下雨路面濕滑、而腳上的鞋底早已磨平時，只要在鞋底的「前腳掌與腳後跟」兩個主要受力點，各貼上一片OK繃，就能達到驚人的臨時止滑效果。據節目以光滑潮溼的壓克力板實測，原本滑到不行、測試者頻頻摔跤，在貼上OK繃後就能穩當行走，甚至可以小跑前進。

日本節目《生活好吃驚》曾介紹雨天防滑妙招。圖／截自YouTube@緯來日本台頻道
日本節目《生活好吃驚》曾介紹雨天防滑妙招。圖／截自YouTube@緯來日本台頻道

埼玉工業大學副教授長谷亞蘭解釋，行走時因體重施壓，OK繃會受壓變形並卡入地面的細小縫隙中，進而大幅增加摩擦力與抓地力。

日本警視廳也曾實測推薦，即使雨天出門一整天，鞋底的OK繃也不會輕易脫落，堪稱暴雨神隊友。警視廳也提醒，在貼上OK繃之前，務必先將鞋底的泥沙與積水徹底擦拭乾淨，避免空氣進入，否則會大大影響OK繃的黏貼效果。

超商 暴雨 淹水 日本

延伸閱讀

雨天鞋子濕答答！達人教「快乾1妙招」隔天就能穿 不建議用吹風機

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

日本購物小心！她在藥妝店買到「空盒」 前店員教解決方式

不只輔大水樂園？雨彈狂炸雙北「東吳水師再現 」 學生無奈：東吳有自己的黃河

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

高溫每年奪命50萬人！聖嬰現象今夏恐捲土重來 我們該如何自保？

聖嬰現象恐於今夏再度發生，全球暖化也讓熱浪愈發頻繁且強烈。研究指出，高溫每年造成約50萬人死亡，被稱為「沉默殺手」。究竟熱浪如何危害健康？哪些族群風險最高？面對極端高溫來襲，本文解析熱浪成因、健康威脅及實用防暑自保措施。 隨著全球暖化持續惡化，熱浪變得更頻繁且更具威力。今年1月，英國牛津大學（University of Oxford）研究指出，如果全球平均溫度比工業革命前高2.0°C，到2050年，全球37.9億人將生活在極端高溫的環境。 聯合國世界氣象組織（WMO）2日警告，6月至8月形成聖嬰現象（El Niño）的機率是80%，11月前的發生機率更高達90%，屆時將導致暖化加劇，全球將面臨更嚴峻的極端高溫挑戰。 知名英國醫學期刊《刺胳針地球健康》（Lancet Planetary Health）2021年的研究指出，高溫每年估計造成50萬人死亡，是醫生口中的「沉默殺手」。究竟極端高溫會對人體帶來什麼危害？我們又該如何在高溫環境裡自保？《遠見》為您完整盤點如下。 熱浪是什麼？ 熱浪指的是天氣在某段時間內持續出現異常高溫，也很有可能伴隨較高的空氣濕度。根據世界氣象組織（WMO

連日暴雨出門變溜冰？超商「超神小物」貼鞋底超防滑 日警認證：能撐整天

連日來豪大雨下不停，全台淹水災情頻傳，此時最怕就是因濕滑路面摔倒受傷。不過，如果出門後才發現腳上鞋子根本是「溜冰鞋」，日本綜藝節目與警視廳就曾聯手推薦過一招超強的「應急止滑法」，靠著超商、藥局都能輕易買到的OK繃，就能瞬間拯救大雨中的咕溜鞋底。 日本綜藝節目《生活好吃驚》過去曾在節目介紹，當遇到下雨路面濕滑、而腳上的鞋底早已磨平時，只要在鞋底的「前腳掌與腳後跟」兩個主要受力點，各貼上一片OK繃，就能達到驚人的臨時止滑效果。據節目以光滑潮溼的壓克力板實測，原本滑到不行、測試者頻頻摔跤，在貼上OK繃後就能穩當行走，甚至可以小跑前進。 埼玉工業大學副教授長谷亞蘭解釋，行走時因體重施壓，OK繃會受壓變形並卡入地面的細小縫隙中，進而大幅增加摩擦力與抓地力。 日本警視廳也曾實測推薦，即使雨天出門一整天，鞋底的OK繃也不會輕易脫落，堪稱暴雨神隊友。警視廳也提醒，在貼上OK繃之前，務必先將鞋底的泥沙與積水徹底擦拭乾淨，避免空氣進入，否則會大大影響OK繃的黏貼效果。

沒有引擎沒有GPS 蘭嶼20人大船划向巴丹島 完成300年首航壯舉

睽違300多年，連結蘭嶼與菲律賓巴丹群島的海上古道再次啟航。由蘭嶼6個部落達悟族人共同打造的20人座傳統拼板舟「Ovayan黃金友誼號」，在完成多次試航、確認船體穩定後，今天自蘭嶼首航出發，航向菲律賓巴丹群島，重現祖先跨越巴士海峽的航海智慧，也象徵兩地中斷逾300年的文化交流再度連結。

最新風雨預測 7縣市山區明天達停班課標準

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨。中央氣象署今日下午4時發布最新風雨預測，今日晚間8時至明日晚間8時，共有7縣市山區雨量達到停班停課標準。但是否停課，以各縣市政府決策公布為準。

北市推動無菸城市 蔣萬安曝進度：預計年底前這4大商圈禁菸

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，針對無菸城市的進度，蔣萬安指出，目前西門商圈禁菸，已經過宣導、經劃設禁菸區，接下來就是布建好負壓式吸菸室的心中山商圈，再來就是迪化商圈永樂市場，再來就是信義商圈，希望年底前做完。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。