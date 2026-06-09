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天候不穩降雨顯著 雪管處籲山友審慎評估行程或取消入園

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
中央氣象署定量降水預報。圖／雪霸國家公園管理處提供
中央氣象署定量降水預報。圖／雪霸國家公園管理處提供

台灣受低壓系統、滯留鋒面及暖溼西南風影響，近期各地降雨明顯，山區更易出現局部大雨或豪雨雪霸國家公園管理處指出，6月8日至14日期間，山區降雨機率偏高，可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，登山活動風險明顯升高，呼籲山友務必審慎評估行程，天候不佳建議取消入園。

雪霸管理處指出，高山地區一旦遭遇連續降雨或短時間強降雨，容易造成步道濕滑、溪流水位暴漲、邊坡坍塌、落石及視線不良等情形，如果衣物或裝備淋濕，可能因低溫、強風與體能下降，引發失溫危險。

此外，受梅雨鋒面及地方政府停班停課影響，苗栗縣泰安鄉今天6月9日已宣布停班、停課，雪管處觀霧山椒魚生態中心、雪見遊客中心今天停止服務；台中市政府也宣布6月9日停班、停課，雪管處武陵遊客中心及台灣櫻花鉤吻鮭生態中心今天也停止服務。另外，武陵農場也公告6月9日休園，提醒民眾出發前務必留意最新公告及交通、天候資訊。

雪管處提醒，園區內部分登山路線位處林道、斷崖及破碎地形，強降雨後風險更高；易發生坍方或落石路段包括大霸線大鹿林道東線全段、志佳陽線司界蘭吊橋至3.1公里登山口路段、雪劍線松茂林道仁壽橋至樂山橋路段、雪山西稜線230林道全段、大霸尖山霸基處、園區內各斷崖地形，及其他尚無法即時掌握的潛在區域，請山友特別留意。

已取得入園許可隊伍，出發前應再次確認中央氣象署天氣預報、豪大雨特報、地方政府停班停課、道路交通管制及雪管處最新公告資訊，落實自主風險評估。雪管處將於相關登山口加強勸導，提醒山友審慎評估天候、路況及隊伍能力。如果行程涉及長天數縱走、高稜線、溪谷通行、林道路段或易坍方地形，建議主動取消或延期；若已在山區行進，遇有雨勢增強、雷雨、起霧、溪水暴漲、落石聲響、步道崩塌或隊員失溫徵兆，應立即停止前進，及早撤退至安全地點。

雪管處強調，梅雨期間山區風險常在短時間內快速升高，救援行動也可能受豪雨、濃霧、落石及道路中斷影響而增加困難，請山友以安全為優先，行前備妥雨具、保暖衣物、離線地圖、行動電源及緊急通訊設備，並確實告知留守人行程與撤退條件，「山永遠都在，安全回家最重要」。

中央氣象署累積雨量表。圖／雪霸國家公園管理處提供
中央氣象署累積雨量表。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處發布海報提醒山友。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處發布海報提醒山友。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處發布海報提醒山友。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處發布海報提醒山友。圖／雪霸國家公園管理處提供

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