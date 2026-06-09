環境部今啟動沼氣生質能資源產業聯盟 估減781億外部環境成本損耗

為達成「2050淨零排放」並妥善處理利用農業剩餘資源、高有機廢水、畜牧糞尿、汙泥及廚餘等生物質資源，環境部今啟動「沼氣生質能資源產業聯盟」國家級推動平台，其生物質資源再利用潛勢推估可創造相當於13.6 億度綠電價值，以及減少781億元外部環境成本的損耗，未來也將推出我國首部「沼氣生質能資源產業發展白皮書」，作為政府投入特別預算、法規調適與制度設計的基石。

環境部長彭啓明說，環境部已於今年5月20日正式函報行政院「沼氣生質能推動旗艦計畫」，結合「兆元投資國家發展方案」，未來將透過「產業串聯、部會整合、法規調適」三箭齊發戰略，整合政府、產業界、學研機構及民間團體，以促參模式將生質能案場推向規模化、系統化與產業化新局。

彭啓明指出，國內長期將生物質視為廢棄物而非能資源，主因產源高度分散且集運成本高，用地、收運與去化法規難整合，缺乏自償性與大型區域整合設施。且料源具複雜、多元特性，前端預處理技術未成熟，導致設備效率低，拉高維運門檻。截至2025年，全國既有設施約50座，潛能利用率僅6%。未來若將生物質充分再利用，每年最大潛在減碳量可達116.7萬公噸，將汙染轉為穩定能資源，目標2050年達到100座設施、50%的潛能利用率。

聯盟民間召集人循環台灣基金會董事長黃育徵、永豐餘投資控股股份有限公司董事長葉惠均指出，聯盟核心在於串聯「動靜脈產業鏈」，本次大會成功匯聚上游，如漢寶畜牧場、永豐餘、正隆；中游如業興、台以環能，以及下游如欣興電子、亞氫、長榮鋼鐵等展開對話，共同打造兼具經濟（Economy）、環境（Environment）、能源（Energy）、生態（Ecology）、就業（Employment）與教育（Education）的「6E綜效」解決方案。

環境部強調，沼氣生質能是我國淨零排放和能源轉型的國家級關鍵產業，2026至2032年是至關重要的6年，透過政策、產業、技術及社會溝通全面對話，導入促參模式並採取「政府主導」與「民間自行規劃」雙軌併行，深化規模化發展，將有機廢棄物全面轉為系統性能源。

此外，聯盟也將匯集產官學研共識，全力催生我國首部「沼氣生質能資源產業發展白皮書」，作為政府投入特別預算、法規調適與制度設計的基石，落實台灣淨零轉型戰略布局。