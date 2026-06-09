快訊

最新風雨預測曝 「8縣市山區」明天達停班課標準

美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 川普證實：兩名飛官平安

「佛心法官」兩度裁定毒駕無保請回 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨繼續下！20縣市豪大雨特報 高雄、屏東山區大豪雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
20縣市豪大雨特報，高雄、屏東大豪雨。聯合報系資料照片
20縣市豪大雨特報，高雄、屏東大豪雨。聯合報系資料照片

中央氣象署下午13時50分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區大豪雨。

氣象署指出，滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(9日)下午至明(10)日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣山區、苗栗縣地區、臺中市地區、南投縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。

大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區。豪雨：新竹縣山區、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區、蘭嶼、綠島。大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣影響時間：09日下午至09日晚上。

豪雨 屏東 高雄

延伸閱讀

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐下到明晚

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

雨區涵蓋全台 9縣市防豪雨、高屏山區防大豪雨

22縣市發布豪雨特報 南、北竿機場13架次全取消

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

先人遺骸竟被送焚化爐與垃圾一起燒 議員痛批人生最後一哩路失尊嚴

台南市去年共火化1萬7878 具大體，今年截至5月底也已達 7119 具，但議員爆先人火化後的剩餘遺骸，竟被市府當作廢棄物載往城西焚化廠與垃圾混燒，痛批市府作法「棄之如敝屣」，先人的最後一哩路竟然是與汙泥、垃圾相伴，完全不尊重先人，要後代子孫情何以堪？市府允檢討日後將送到植存區。

雲林花生價跌3成 張嘉郡：一個多月前示警中央還被說危言聳聽

雲林是全台最大花生產地，近日一期作花生進入採收期，開盤價格每台斤僅30多元，比起去年同期跌約3成，國民黨立委張嘉郡表示，她一個多月前已向中央示警，還被說是危言聳聽，要求農業部盡快對外說明，保障本土農民生計與消費者知情權。

開始採收遇上大雨加上進口庫存量多 雲林花生價格偏低

進入花生採收期，遇上連日大雨，雖未成災但不少花生潮濕，加上2期花生尚有庫存，今年1期栽種面積又增加13%，使價格出師不利，才剛進入採季，價格即跌至每台斤33元35元，尤其進口花生的預期心理下，盤商收購開價不高且意願低，多方衝擊，農民叫苦，期待政府能早日提出解方因應。

端午節自選藥材「自製香包」 中醫：工作可提神、放床邊提升睡眠品質

端午節將至，傳統民俗中，民眾會在家門前插上愛早、菖蒲等，或製成香包隨身攜帶。中醫師鄭鶴祝指出，在中醫觀念中，草本香包及艾草香薰，不僅可驅邪避穢，還能提神醒腦、緩解壓力，民眾自行在家將艾草、檀香、薰衣草、玫瑰花瓣、藿香、薄荷等，磨成粉裝入布袋中，就能自製香包，放在臥室有助改善睡眠，或擺放於辦公室用來提神醒腦。

百歲人瑞化白骨 社工揭高齡照護困境：長輩只是想在家走完最後一程

2024年4月，高雄發生一起令人鼻酸的高齡悲歌：一名百歲人瑞被發現陳屍家中一年多，遺體早已化為白骨，而與其同住的63歲女兒卻始終堅稱父親仍然活著。事件曝光後震驚社會，也再次凸顯台灣高齡化社會下，獨居、老老照顧與脆弱家庭所面臨的照護困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。