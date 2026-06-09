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大雨繼續下！20縣市豪大雨特報 高雄、屏東山區大豪雨
中央氣象署下午13時50分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區大豪雨。
氣象署指出，滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(9日)下午至明(10)日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣山區、苗栗縣地區、臺中市地區、南投縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。
大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區。豪雨：新竹縣山區、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區、蘭嶼、綠島。大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣影響時間：09日下午至09日晚上。
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