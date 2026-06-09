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交通部耗資近42億改善國1圓山交流道 2029年陸續通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國道1號圓山橋延壽加固改善工程計畫示意圖。圖／高公局提供
國道1號圓山橋延壽加固改善工程計畫示意圖。圖／高公局提供

為改善台北、圓山交流道周邊車流交織與回堵問題，交通部高公局推動台北及圓山交流道改善工程，以及圓山橋延壽加固改善工程。交通部長陳世凱表示，完工後可減少提升交流道運轉效率及降低事故風險，還能節省20分鐘行車時間；高公局長陳文瑞說，改善工程總經費為41.72億元，預估自2029年6月陸續完工通車。

為提升國道1號北部路段北上線整體服務水準，改善台北、圓山交流道周邊車流交織與回堵問題，高公局推動「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」，今上午舉行祈福儀式，交通部長陳世凱、高公局長陳文瑞均出席。

陳世凱說，國道1號北部路段是串聯北北基桃的重要交通動脈，也是大台北都會區通勤、物流及城際運輸都離不開的主要路廊。台北至圓山路段長期受到主線及匝道車流交織影響，尖峰時間易回堵，這次工程不是單點改善，而是交通部與高公局對國1北部路廊進行系統性調整的重要一環。

陳世凱說，近年高公局已陸續完成國1內湖至東湖路段改善，五股交流道改善工程也已達成階段性通車，林口交流道改善工程持續推動中；而台北及圓山交流道改善工程，正是銜接前後路段、打開國1台北端瓶頸的關鍵拼圖，透過匝道橋、車行箱涵及分流設計，可減少車流交織、提升交流道運轉效率，也能降低事故風險、紓解周邊道路壅塞。

高公局表示，「台北交流道及圓山交流道改善工程」是由交通部及高公局主動提出辦理，全部利用高速公路路權內施工，無新增用地，總經費共41.72億元，其中台北交流道改善工程約28.73億元、圓山交流道改善工程約12.99億元，均由國道基金支應。

圓山交流道改善工程已於2025年10月8日開工，預計2029年6月完工；台北交流道改善工程已於2026年3月19日完成簽約，將於台北市政府核定交通維持計畫後展開施工，預計2030年完工。

高公局說，台北交流道改善工程將透過新增匝道橋及車行箱涵，改善主線、集散道路及重慶北路周邊車流交織；圓山交流道改善工程則將新增南出直接銜接松江路匝道，並增設車行箱涵，提前分流往松江路方向車流，降低建國高架北側路段交織與匝道回堵情形。

高公局指出，本路段4處車流交織，透過新增3座匝道橋及2處立體箱涵，優化國道與地區道路銜接，解決車流交織，可節省行車時間20分鐘，提升交流道運轉效率及道路安全。

另國1圓山橋自1977年通車迄今營運近50年，是國1台北都會區重要橋梁，考量圓山橋位於國1北部重要路段，交通功能具不可替代性，因，此高公局主動提出辦理延壽加固工程，工程經費約20.61億元，也由國道基金全數支應，預計2029年7月完工。

高公局表示，圓山橋延壽加固工程將透過增設鋼拱、鋼柱支撐及橋梁補強等方式，提高結構安全與耐久性，控制未來垂直變位，並提升用路人行車舒適性，目標延長服務年限50年以上。

交通部表示，國1北部路段是北台灣最重要的交通廊帶之一，未來將持續督導高公局穩健推動各項工程，從內湖、東湖到五股、林口，再到臺北、圓山交流道，逐步完成國1北部路廊改善，讓國道服務更安全、更順暢，也讓民眾通勤與產業運輸更有效率。

國道1號圓山交流道改善工程計畫範圍示意圖。圖／高公局提供
國道1號圓山交流道改善工程計畫範圍示意圖。圖／高公局提供

國道1號臺北交流道改善工程計畫範圍示意圖。圖／高公局提供
國道1號臺北交流道改善工程計畫範圍示意圖。圖／高公局提供

交通部長陳世凱（前）今出席「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」祈福儀式。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱（前）今出席「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」祈福儀式。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱（右一）今出席「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」祈福儀式。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱（右一）今出席「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」祈福儀式。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱（右三）今出席「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」祈福儀式。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱（右三）今出席「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」祈福儀式。記者胡瑞玲／攝影

交通部 台北 陳世凱 國道 高公局

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