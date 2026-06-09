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客家端午「食五子」藏健康碼 聯新國際醫院營養師解密

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
糯米富含較難消化的支鏈澱粉，短時間內吃太多極易引發消化不良。圖／聯新國醫院提供
糯米富含較難消化的支鏈澱粉，短時間內吃太多極易引發消化不良。圖／聯新國醫院提供

聯新國際醫院資深營養師陳美芳指出，端午節慶飲食不必深陷「應景」與「熱量」的兩難拉扯，關鍵不在能不能吃，而是懂得怎麼吃、吃多少跟如何搭配，才能兼顧美味與健康。

她舉例臨床上曾有糖尿病友，因連續幾餐把粽子當成主食，導致血糖飆破300 mg/Dl且肚子脹痛，緊急到院就醫，因此，糖尿病患者、三高族群及腸胃功能較弱者更要特別留意食用份量。

陳美芳提醒，無論是北部粽、南部粽、潮州粽、客家粄粽，或甜口味的冰粽、鹼粽，都應視為正餐主食，而非額外點心。糯米富含支鏈澱粉，黏性高、本就較難消化，若短時間內吃太多，極易引發消化不良、腹脹、腹痛、腹瀉，嚴重時甚至可能引發急性腸胃炎。

為了讓節慶飲食更均衡，陳美芳建議「先菜後肉、最後吃粽」的進餐順序，先從清湯或蔬菜開始，再攝取蛋白質，最後吃粽子。藉由增加飽足感來延緩血糖上升速度。他也建議將粽子安排在中午食用，利用白天活動量較大促進腸胃蠕動，一天以一顆為宜；若食用鹼粽，則可搭配少量蜂蜜或黑砂糖增添風味。

陳美芳說，客家端午習俗中的「食五子」，包含粽子、茄子、長豆（豇豆）、瓠瓜、桃子、李子等應景食材，不僅象徵避邪祈福，也蘊含順應節氣的飲食智慧。茄子熱量低、富含植化素，長豆則含有豐富纖維，有助促進腸胃蠕動，兩者在客家文化中也帶有長壽與健康的美意；至於桃子與李子口感清爽、解膩，能減少糯米食物容易造成的飽脹感。

從現代營養角度來看，客家人端午節常吃的「午時菜」，多以茄子、長豆、瓠瓜等時令蔬菜入菜，並採川燙後簡單調味，拌入蒜頭、鹽或少量醬油或是沾客家桔醬食用，口感清爽且較不油膩。這類料理不僅符合夏季節氣，也能補充膳食纖維、幫助消化，若與粽子一同食用，更能降低脹氣與飽滯感，展現先人兼顧節令與養生的智慧。

陳美芳說明，現代營養觀念上，節慶飲食管理重點在於頻率，而非絕對禁止，偶爾享受一次應景粽子，不會破壞整體健康，真正需要留意的，是日常是否長期過量或餐餐營養失衡。端午節的意義在於團圓與共享，並用現代營養觀念為餐桌加分，就能讓端午節吃得更有滋有味，圓滿幸福。

陳美芳資深營養師提醒，只要控制粽子食用量，也能享受端午幸福滋味。圖／聯新國際醫院提供</p><!--8--><p> </p><p> </p><p> 圖說：糯米富含較難消化的支鏈澱粉，短時間內吃太多極易引發消化不良。
陳美芳資深營養師提醒，只要控制粽子食用量，也能享受端午幸福滋味。圖／聯新國際醫院提供

圖說：糯米富含較難消化的支鏈澱粉，短時間內吃太多極易引發消化不良。

端午節 粽子

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