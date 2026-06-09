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梅雨強勢來襲今明最高峰 陳世凱：交通整備已做好防災

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，這波梅雨鋒面恐帶來致災性豪雨，交通部及各單位已做好防災及備災準備。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱表示，這波梅雨鋒面恐帶來致災性豪雨，交通部及各單位已做好防災及備災準備。記者胡瑞玲／攝影

受到滯留鋒面及西南氣流影響，今明2天雨勢恐達最高峰，部分地區恐出現局部豪雨交通部長陳世凱今表示，這波梅雨鋒面恐帶來致災性豪雨，交通部及各單位已做好防災及備災準備，像是台鐵內灣線今早因落石一度中斷，但因事先準備充分，1小時內就搶通。

受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地今易有短延時強降雨，陳世凱今出席「國1北上台北及圓山交流道改善工程」祈福儀式，會後接受訪問時表示，前天已收到中央氣象署的訊息，得知這波梅雨鋒面可能帶來致災性豪雨，因此前天就通令交通部各局處及所屬單位，全面做好防災與備災準備。

陳世凱說，今早南部台20線高雄山區部分路段，已經預警性封閉，事前已完成防災及備災工作；另外，台鐵公司也成立了二級應變小組，今早因為大雨造成內灣線竹中至竹東路段發生落石坍方的情形，部分路段一度中斷，不過因為事前準備充分，在1個小時內就已完成搶通。

陳世凱說，在交通整備方面，交通部相關單位都已做好準備，請民眾放心。

豪雨 交通部長 陳世凱

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