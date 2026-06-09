計程車油錢補助最高1.5萬 交通部總補貼經費暴增至13億

交通部昨宣布加碼計程車油價補助，每車最高可領1萬5000元，交通部長陳世凱今受訪時再表示，原本計程車補助為3個月6000元的方案，因目前油價仍在對高檔的位置，因此再加碼9000元；經費部分，交通部原耗資5.4億補貼加油錢，陳世凱說，這次加碼後總經費共約13億元。

陳世凱今出席高公局「國1北上台北及圓山交流道改善工程」祈福儀式，會後受訪時表示，因應中東戰爭造成油價波動，公共運輸在油價、能源價格方面受到蠻大壓力。

計程車部分，陳世凱說，交通部一開始提出3個月6000元補助方案，但油價仍維持相對高檔位置，因此再補貼所有運將9000元，總計每車有1萬5000元油價補貼，換算下來，每公升加油可獲得5元補貼，自5月20日上路，申請期限至8月31日，補助額度可使用至今年底。

陳世凱表示，這項措施主要盼讓第一線計程車司機，透過短期補貼措施，來減輕油價上漲對生活造成的負擔；陳世凱強調，計程車也是公共運輸的一環，補貼計程車是盼民眾多使用公共運輸。

但全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟說，職業駕駛需要的是合理調整運價，並非拿人民納稅錢，撒幣給職業駕駛，短期補助對職業駕駛當然有些幫助，但也會造成其他行業反彈，認為這樣的補助政策有討論空間，盼交通部能救各縣市地方的運價做通盤檢討，調整運價合理性，對計程車司機會有較直接的有感。

對此，陳世凱說，確實有看到工會提出盼各縣市的運價能夠有所調整等相關意見，但運價屬於地方政府主管業務，因此建議工協會可向地方政府提出訴求、進行溝通，若溝通過程中需要交通部協助，交通部也會提供必要幫助。

另外，補助經費部分，陳世凱說，先前針對全台9萬名計程車及多元計程車司機給予油價補貼，每輛車最高補助6000元，總經費需耗資5.4億元，這次再加碼9000元，整體補助預算需約13億元；至於其他運具，由於補貼方式不同，金額也不太一樣。