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下午至明晨是降雨最高峰 颱風論壇：中南部、北海岸強降雨風險很高
「今天下午至明天清晨是降雨最高峰」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，中、南部、基隆北海岸一帶強降雨風險很高。明天午後鋒面逐漸南移台灣南端或巴士海峽後，且西南氣流減弱，降雨情形將會緩和許多。周四降雨情形，就看鋒面何時重返台灣。「早一點，晚一點，天氣狀況就會差很大，持續觀察」。
中央氣象署發布嘉義縣、高雄市、花蓮縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時43分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣阿里山鄉，高雄市六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區，花蓮縣卓溪鄉，台東縣海端鄉。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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