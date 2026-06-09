下午至明晨是降雨最高峰 颱風論壇：中南部、北海岸強降雨風險很高

農業部今預告「參加勞工保險或國民年金保險之實際從事農業工作者申請提繳農民退休儲金資格審查辦法」草案，未來參加勞保或國民年金的實際從農者，可依本辦法申請提繳農民退休儲金，讓未參加農保的實際從農者也可獲得農民退休儲金保障，以提升「斜槓農民」的留農意願。

2026-06-09 13:12