快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

下午至明晨是降雨最高峰 颱風論壇：中南部、北海岸強降雨風險很高

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
降雨預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
降雨預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

「今天下午至明天清晨是降雨最高峰」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，中、南部、基隆北海岸一帶強降雨風險很高。明天午後鋒面逐漸南移台灣南端或巴士海峽後，且西南氣流減弱，降雨情形將會緩和許多。周四降雨情形，就看鋒面何時重返台灣。「早一點，晚一點，天氣狀況就會差很大，持續觀察」。

中央氣象署發布嘉義縣、高雄市、花蓮縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時43分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣阿里山鄉，高雄市六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區，花蓮縣卓溪鄉，台東縣海端鄉。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高雄市

延伸閱讀

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

午後雷雨來了！北北基大雷雨 持續1小時

最新降雨預測驚見大範圍紫爆 粉專：還要關注低壓渦旋東移情況

梅雨滯留鋒面+西南氣流 吳德榮：強對流範圍擴大 慎防雷擊強風致災雨

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

交通部耗資近42億改善國1台北及圓山交流道 2029年陸續通車

為改善台北、圓山交流道周邊車流交織與回堵問題，交通部高公局推動台北及圓山交流道改善工程，以及圓山橋延壽加固改善工程。交通部長陳世凱表示，完工後可減少提升交流道運轉效率及降低事故風險，還能節省20分鐘行車時間；高公局長陳文瑞說，改善工程總經費為41.72億元，預估自2029年6月陸續完工通車。

鋒面發威劇烈豪雨來襲 新北市府示警這幾區今晚嚴防強降雨

受滯留鋒面影響中央氣象署發布大規模或劇烈豪雨事件，新北市今天晚間至明天上午部分地區雨勢將顯著增強，降雨熱區主要集中於新北市西側、南側及北海岸一帶，新北市府正嚴密監控氣象動態及相關應變準備。呼籲民眾提高警覺注意自身安全。

客家端午「食五子」藏健康碼 聯新國際醫院營養師解密

聯新國際醫院資深營養師陳美芳指出，端午節慶飲食不必深陷「應景」與「熱量」的兩難拉扯，關鍵不在能不能吃，而是懂得怎麼吃、吃多少跟如何搭配，才能兼顧美味與健康。

農退儲金資格放寬 參加勞、國保實際從農者也可申請提繳

農業部今預告「參加勞工保險或國民年金保險之實際從事農業工作者申請提繳農民退休儲金資格審查辦法」草案，未來參加勞保或國民年金的實際從農者，可依本辦法申請提繳農民退休儲金，讓未參加農保的實際從農者也可獲得農民退休儲金保障，以提升「斜槓農民」的留農意願。

高雄市大雷雨「國家級警報響」 有致災性短延時強降雨發生 慎防土石流

劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時5分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度。警戒區域：高雄市美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、桃源區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。