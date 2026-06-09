從家暴、詐騙到孤獨死風險 老盟第二屆「樂齡金安獎」揭開高齡保護前線

當一位百歲人瑞失蹤，家屬卻屢次拒絕社工探訪；當失智獨居長者在銀行憤怒拍桌，險些被騙走畢生積蓄；當離島思覺失調長者因社區排斥而連一副假牙都無法獲得……這些不是電影電視裡的聳動情節，而是「第二屆樂齡金安獎」真實發生的老人保護案例，映照出台灣超高齡社會下，老人虐待、財務剝削與獨居失能風險日益嚴峻。

由中華民國老人福利推動聯盟主辦的「第二屆樂齡金安獎」今（9）日舉行頒獎典禮。延續首屆熱烈迴響，今年共吸引全台60組個人與單位投稿，最終選出19件老人保護成功案例。評選委員則由衛福部保護司、公部門代表，以及長照、法律、金融、媒體與社福等領域專家共同組成，從跨專業角度審視高齡保護實務成果。

本屆頒獎典禮也邀請衛生福利部保護服務司司長郭彩榕、立法委員林月琴、王育敏、王正旭、陳菁徽、邱慧洳，以及基隆市議會議長童子瑋等貴賓出席，共同見證第一線老人保護工作者的努力成果，並呼籲社會持續關注高齡者的人身安全、財務保障與晚年照護議題。

衛福部保護司：老人保護從事後補救走向事前預防

衛生福利部保護服務司司長郭彩榕致詞時表示，樂齡金安獎不僅表揚優秀案例，更希望讓社會看見守護長者的無名英雄，包括社工、警政、醫療、司法、企業及社區夥伴。面對高齡社會帶來的老人受虐、財務剝削與獨居風險等挑戰，她強調跨域合作的重要性，並指出老人保護工作應從事後補救走向事前預防，共同打造安全、有尊嚴且有溫度的高齡友善社會。

多位與會立委也關注高齡保護議題。林月琴指出，超高齡社會下，老人受虐、失智與獨居風險日益複雜，凸顯跨域合作與社區支持的重要性；王育敏、王正旭則認為，防暴、防詐與獨居支持已成為高齡政策重要課題，需要建立更完整的安全網。邱慧洳與陳菁徽則呼籲善用科技、AI與智慧照護工具，協助長者降低生活風險、提升自主生活能力。

基隆市議會議長童子瑋表示，超高齡社會帶來的不只是照顧需求，更是老人保護的挑戰。本屆獲獎案例最珍貴之處，在於看見醫療、警政、金融、長照與社區網絡願意跨出本位、共同接住高風險長者，讓保護不只是口號，而是真正落實在生活現場。他也肯定第一線工作者長期默默付出，讓許多原本可能發生的憾事得以及早被發現與預防。

呼應聯合國「世界老人虐待警醒日」：從認知到實效

第二屆樂齡金安獎呼應聯合國今年「世界老人虐待警醒日」主題「從認知到實效：進一步推動預防虐待老年人工作」，獲選案例涵蓋暴虐防治、防詐守財與智慧獨居等議題。老盟副理事長陳宏材表示，樂齡金安獎不僅是表揚優秀案例，更希望讓長期默默守護長者的第一線工作者被社會看見，進一步喚起大眾對老人保護議題的重視。

老盟秘書長張淑卿則指出，老人保護早已不只是肢體暴力議題，精神暴力、照顧疏失、財務剝削與獨居風險同樣值得關注。她表示，老盟多年來持續串聯政府、金融、司法及民間團體推動跨域合作，今年更透過老人防虐、財務安全與智慧獨居三大主題，展現高齡保護如何從宣導走向實際行動，建立真正能接住長者的支持系統。

以下是今年三大主題獎項，分別切中當前最嚴峻的風險：

•「暴虐防治護尊嚴」：將「尊嚴」納入核心，聚焦語言及年齡歧視、情緒控制、照顧疏失等隱性虐待。

•「防詐守財有一套」：回應金融詐騙猖獗，關注失智、獨居長者的財產信託與安老財務安全。

•「智慧獨居更安心」：為新增主題，直接面對高齡獨居比例增加趨勢，透過科技輔具、社區通報與長照醫療聯防等支持網絡，實踐在地安老。

【暴虐防治護尊嚴】及早發覺 守護生命安全及尊嚴

首獎由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心（陸羿天） 獲得。社工陸羿天於現場感性分享，如何一步步梳理個案母女間糾結多年的關係，陪伴兩人走出失落與傷痛的人生旅程，而他也在過程中重新理解身為社工的意義與價值。個案是一名75歲婦人與法律上的「女兒」，兩人間因童年創傷、酒癮、精障與經濟依賴，陷入數十次互為施暴與受暴的糾結關係。社工沒有簡化為加害人與被害人，而是串聯社政、醫療、司法、警政與長照長期介入，最終協助雙方分居、案女成功戒酒，超過一年未再發生實質暴力。老盟評審指出，此案展現了「創傷知情」與「非對立處遇」的深度價值。

同樣引發關注的，還有獲得第三名的高雄市政府社會局三民社福中心「百歲人瑞藏屍案」。社工面對家屬多次拒絕探視，轉而追查就醫紀錄與財務軌跡，發現長者已逾一年未就醫、健保卡毫無使用紀錄，最終在跨10個單位合作下取得搜索票，於家中尋獲老人遺骸。讓失蹤多時的長者，不再只是社會黑數。

【暴虐防治護尊嚴】主題獲獎名單

獎項得獎者（服務單位）／得獎單位

第一名新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心／陸羿天

第二名劉員甄／社團法人高雄市居福園長期照護發展協會附設高雄市私立居福園居家長照機構

第三名財團法人台中市私立龍眼林社會福利慈善事業基金會／林佩怡

第三名楊雅涵／高雄市政府社會局三民社福中心

優選林秋菊／衛生福利部臺北醫院社區整合照護中心

優選樂安長照社團法人附設南投縣私立樂安住宿長照機構／李佳晏

優選曾筱雯／醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院

【防詐守財有一套】跨領域聯防 打造安心第三人生

首獎由臺灣銀行股份有限公司（信託部）獲得。其提出案例中，一名失智獨居長者在銀行激動大喊「我明明有錢」，行員主動關懷才發現她曾遭誘騙低價售屋。臺銀透過安養信託機制，協助家屬為長者辦理財產信託，確保晚年生活與醫療費用專款專用；同時，臺銀也與「財團法人臺北市無子西瓜社會福利基金會」跨界合作，為無子女或子女不在身邊的長者，打造從財產管理到生活照護的完整支持體系，成為金融體系嵌入社會安全網的典範。

此外，獲得第二名的國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家，則處理一名老榮民遭金融剝削案件。早年隨軍來臺的老榮民，辛苦一輩子的積蓄，被長居大陸的配偶每年頻繁回臺提領，單次5至10萬元。榮家察覺異狀後，與榮民醫院合作建立信託專戶，確保長者的生活與醫療費用獲得保障，也避免晚年財產持續流失。

【防詐守財有一套】主題獲獎名單

獎項得獎者（服務單位）／得獎單位

第一名臺灣銀行股份有限公司／信託部

第二名國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家／吳依庭

第三名林淑惠／台中市大肚區大東社區發展協會

優選合作金庫商業銀行／信託部

優選台北富邦商業銀行股份有限公司

優選三商美邦人壽／台南分公司

【智慧獨居更安心】自主生活與社群陪伴的守護網絡

首獎則頒給天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院（胡芳喬）。個管師胡芳喬分享，81歲獨居奶奶為小兒麻痺患者，中風後倒臥家中無人知曉，幸賴鄰居發現她沒倒垃圾、沒開窗而及時通報。耕莘醫院個管師隨即串聯里長、居服員、長照、醫療、社福與科技緊急通報系統，讓高度失能長者重新在熟悉社區生活。

引起關注的還有義大醫療財團法人義大醫院的案例，從一副假牙看見獨居長者的生活危機。社工發現長者因假牙問題導致吞嚥困難、營養失衡，進一步引發反覆跌倒與失能風險，隨即串聯醫療、社工與居家照護資源介入，協助改善進食與生活狀況。此案也讓外界看見，高齡照護中看似微小的需求，往往與長者的健康、安全與尊嚴息息相關。

【智慧獨居更安心】主題獲獎名單

獎項得獎者（服務單位）／得獎單位

第一名胡芳喬／天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院長期照護部個案管理中心

第二名賴政忠／平安基金會望安日照機構

第三名義大醫療財團法人義大醫院／社會工作科 周琬淑

第三名張欣耘／臺灣基隆地方檢察署

優選溫于慧／新北市私立愛迪樂居家長照機構

優選台喬醫藥股份有限公司

從個案到制度 讓守護長者成為社會共識

老盟強調，這些案例絕非少數，而是正在發生的真實警訊。從得獎案例中看到跨域合作的重要，樂齡金安獎不只是表揚，更是在建立可複製、可推廣的保護模式。在超高齡社會來臨之際，老人保護早已不只是家庭問題，而是醫療、金融、社福、司法與社區的共同責任。

座談會時，與會者針對財務問題有熱烈討論，張淑卿也特別提醒，照顧老人的人一定要幫老人思考「錢」的議題。她認為這不只是銀行端的責任，社福端的夥伴在照顧長輩時，也應具備財務管理的意識。

從暴虐、詐騙到孤獨死風險，第二屆樂齡金安獎讓我們看見：一群人正在用制度與關係，把可能墜落的人生重新接住，讓老後不再是恐懼，而是有尊嚴的延續。

●第二屆樂齡金安獎評選委員名單（依姓名筆畫順序）

新北市政府社會局副局長 吳淑芳

聯合報股份有限公司健康事業部營運長 吳貞瑩

台灣南方社會力聯盟協會創會理事長 卓春英

中華民國信託業商業同業公會秘書長 林志吉

林瓊嘉律師事務所律師 林瓊嘉

社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長 涂心寧

衛生福利部保護服務司代表副司長 張靜倫

社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會副理事長 張婉玲

中華民國老人福利推動聯盟秘書長 張淑卿

中華民國老人福利推動聯盟常務理事 黃松林

衛生福利部保護服務司司長郭彩榕致詞時強調跨域合作的重要性，並指出老人保護工作應從事後補救走向事前預防，共同打造安全、有尊嚴且有溫度的高齡友善社會。圖／老盟提供

中華民國老人福利推動聯盟主辦的「第二屆樂齡金安獎」今（9）日舉行頒獎典禮。延續首屆熱烈迴響，今年共吸引全台60組個人與單位投稿，最終選出19件老人保護成功案例。圖／老盟提供

【暴虐防治護尊嚴】首獎由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心（陸羿天） 獲得。社工陸羿天於現場感性分享，如何一步步梳理個案母女間糾結多年的關係，陪伴兩人走出失落與傷痛的人生旅程，而他也在過程中重新理解身為社工的意義與價值。圖／老盟提供

【智慧獨居更安心】首獎則頒給天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院（胡芳喬）。個管師胡芳喬分享，耕莘醫院個管師隨即串聯里長、居服員、長照、醫療、社福與科技緊急通報系統，讓高度失能長者重新在熟悉社區生活。圖／老盟提供

基隆市議會議長童子瑋表示，超高齡社會帶來的不只是照顧需求，更是老人保護的挑戰。圖／老盟提供

老盟「第二屆樂齡金安獎」今（9）日舉行頒獎典禮，呼籲社會持續關注高齡者的人身安全、財務保障與晚年照護議題。啟動儀式來賓由左至右為聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、立法委員王正旭、立法委員林月琴、衛生福利部保護服務司司長郭彩榕、老盟副理事長陳宏材、立法委員王育敏、立法委員陳菁徽、立法委員邱慧洳、老盟秘書長張淑卿。圖／老盟提供