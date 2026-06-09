白蟲蠕動！知名賣場金煌芒果害腸胃炎？芒果系網友：我吃3隻沒事

有網友質疑，台中市西屯區某連鎖大賣場販售的台灣在地「金煌芒果」驚見白色的蟲蠕動，害他嚴重腹瀉確診腸胃炎，要求下架問題芒果。PO文一出引出網友紛紛化身「柯南」、「芒果系專家」質疑，還有網友號稱「吃到三隻，我沒有腸胃炎」；台中市食安處說明，將前往稽查，並依法查處。

有網友PO文表示，他6月7日到西屯區一家知名連鎖大賣場購買芒果，吃到一半時發現裡面有明顯的蠕蟲扭動，隔天嚴重腹瀉並且伴隨四肢疼痛，在下午4時許就診，確診為腸胃炎。

網友控訴，他浪費了一整個下午，該大賣場回應，要回報總公司才能申請200元的掛號費不知道要等多久？也不知道大賣場是否下架那一批芒果，希望大賣場不要將放了很久的芒果賣給消費者，導致再次發生這種事。

網友PO出的影片中，顯示購買的是一盒重600克的「金煌芒果」，產地為台灣；從切開金黃色的果肉中，的確有一條白色的蟲在蠕動，一旁還有人問「會爬出來嗎？」

其他網友看到PO文，紛紛發言表示，「這個…腸胃炎要說是芒果造成的，好像有點牽強…」、「生鮮水果難免有蟲，拿去退就好，芒果可能採收到架才10幾天，你吃的蘋果半年前就冰在冷庫裡」。

還有網友科普「芒果蟲」，被封為「水果系」、「芒果系」，也有的稱「上周我吃土芒果也吃到三隻，我沒有腸胃炎，真的」、「這種土芒果很常看到，不會怎樣」、「生鮮水果難免有蟲，不太可能吃壞肚子」，還有網友建議，「應該上大醫院做細菌培養，這種蟲幾乎水果都會有，只是孵化了沒而已」。

食安處說明，依食品良好衛生規範準則規定，食品業者應確保產品符合品質及衛生要求，為守護民眾食安，食安處將派員前往稽查。如稽查發現不符規定，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，可依食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處指出，民眾如遇食品衛生疑慮，可檢具相關事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，接獲通報後將儘速依法查處。