一張圖看中南部颮線 鄭明典：弧狀雲接近南部 前緣帶來明顯風雨

梅雨滯留鋒和西南氣流正在影響台灣，中央氣象署說，今天滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨；西半部、東北部地區及東部、東南部山區、澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，弧狀雲接近台灣南部，這是北側一個低壓東移增強的西南風，不特別強，但前緣還是會帶來明顯陣風和陣雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇也在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣海峽中南部漂亮的颮線（sauqll line）。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。