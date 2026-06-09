聽新聞
0:00 / 0:00
一張圖看中南部颮線 鄭明典：弧狀雲接近南部 前緣帶來明顯風雨
梅雨滯留鋒和西南氣流正在影響台灣，中央氣象署說，今天滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨；西半部、東北部地區及東部、東南部山區、澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，弧狀雲接近台灣南部，這是北側一個低壓東移增強的西南風，不特別強，但前緣還是會帶來明顯陣風和陣雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇也在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣海峽中南部漂亮的颮線（sauqll line）。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。