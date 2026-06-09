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典型梅雨來襲 陳世凱：台鐵已啟動應變作業

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部長陳世凱跟行政院長卓榮泰出席鐵路節，提醒國人注意防災。記者孟嘉美／攝影
交通部長陳世凱跟行政院長卓榮泰出席鐵路節，提醒國人注意防災。記者孟嘉美／攝影

滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署示警全台易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

行政院長卓榮泰今日出席鐵路節慶祝大會後隨即到氣象署視察，卓榮泰表示，西南氣流影響，氣象署對全國各地縣市發布豪雨特報，水利署已經啟動豪雨應變，水保數也已經做好防範土石流大規模災害潛勢發展預告，提醒國人要提高警覺。同時呼籲汛期到，立法院要趕快通過預算，以讓災害來臨時能動用一備金及二備金。

交通部長陳世凱表示，前天就已經收到氣象署示警，這兩天可能會有致災性的豪大雨。呼籲所有民眾做好防災準備，交通部自前天起，已經通令交各所屬所屬運輸單位，針對這一次致災性梅雨提前做好防範。公路體系、軌道體系、海運體系及航空體系都做好充足準備。

陳世凱指出，今天早上已經預警性封閉南部台20線高雄跟台南的山區道路。軌道部分，台鐵公司今天上午成立二級應變小組，清晨因雨勢過大，造成內灣線出現落石入侵軌道。由於台鐵已經做好萬全準備，於一小時內就排除阻塞狀況。

陳世凱 台鐵 豪雨

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