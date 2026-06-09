配合軍公教調薪方向 卓揆：台鐵主管加給擴增至12級、追溯6月1日生效

行政院長卓榮泰9日出席台鐵139周年慶祝大會時宣布，行政院已核准台鐵主管職務加給調整方案，將現行8級制擴增為12級制，並採取基層主管調幅較高的設計，追溯自今年6月1日起實施，希望藉此鼓勵更多同仁勇於承擔管理職責，強化人才留任與經驗傳承。

卓榮泰指出，交通部長陳世凱多次向行政院反映並討論台鐵相關主管職務加給問題。由於長期以來主管加給僅有8個級別，在工作分配及待遇結構上造成許多不合理現象，因此行政院經過多次反覆研究後，認為有必要儘速作出明確決定。

卓榮泰宣布，行政院已核准台鐵主管加給調整方案，將現行8級制度調整為12級制度，而且越基層的主管調整幅度越大，希望藉此鼓勵更多同仁願意承擔主管職務。

卓榮泰表示，擔任主管代表多一份工作，也多一份責任。主管除了肩負管理工作，更是為國家多做一份貢獻、為人民多盡一份心力，同時也能提升台鐵整體營運效率。因此，希望透過制度調整，鼓勵更多資深同仁勇於承擔責任。

他指出，相關公文已經核准，並追溯自6月1日起實施，希望藉此肯定同仁的工作表現，同時吸引更多年輕人投入相關工作，接受任務挑戰。

卓榮泰表示，除了待遇調整外，也希望在公司及交通部協助下，持續強化技術與經驗傳承。他強調，一代又一代的傳承，對於提升運輸安全及服務品質相當重要。

不過，卓榮泰也提到，這次調整並未包括局長職級，主要是目前政府對軍公教待遇調整的方向，是希望從基層開始，提高基層人員待遇調整比例，朝向更扁平化的待遇結構發展，這也是政府推動相關制度改革的重要基礎。

此外，卓榮泰也提到，全國各地目前仍有許多鐵道建設正在進行，包括車站改建、鐵路高架化、地下化，以及平交道改善等工程，雖然目前中央與地方財政都面臨一定壓力，中央政府對地方鐵道建設的支持方式也必須重新調整，但請大家不用擔心。行政院正在研議更可行的方案，希望能夠讓全國各項已核定、規劃中的鐵道建設順利推動，不影響工程進度，也能加速地方發展。