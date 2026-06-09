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卓榮泰關心豪雨 籲請台鐵做好沿線安全

中央社／ 台北9日電

行政院長卓榮泰今天上午參加台鐵「115年鐵路節（台鐵139週年）慶祝大會」，他致詞表示，他現在掛念的是天氣不穩定，各地都有豪雨預報，台鐵一定要做好沿線安全及旅客服務。

卓榮泰說，西南氣流影響，中央氣象署對全台都發布豪雨特報，水利署啟動豪雨應變，農村水保署也針對可能的土石流及大規模災害發布預告，政府用最高的警覺，最快的應變，希望這次豪雨不會對交通及國人生命安全造成損失。

卓榮泰說，他上任以來，看過台鐵多項修復工程，在最危險的時候、工程最困難的地方，台鐵工程人員冒著生命危險搶修，希望台鐵沿線告警系統能完全控制好，事先預備工作做得愈好，損害就會愈小，事後復元就會節省更多人力與財力。

卓榮泰表示，災害發生時可努力化解到最小，但沒有辦法阻止災害不來，行政院送到立法院的預算都還未通過，預備金、災損金都還無法用，雖然緊急情況可要求先動用，但仍希望各項預算快通過，政府能全速展開對國家發展、人民服務及災後各項可能的必要支出，才是正常之道。

卓榮泰提到，他父親與祖父都是台鐵人，他出生時，住家門口就是淡水線，他從小到大與台鐵密不可分。

卓榮泰說，鐵路是一種交通服務，也是一種文化，例如台鐵便當愈做愈好，已形成一種文化，日前的鐵路便當節，日本鐵道公司也來參加，這就是互相學習，台鐵已是生活的一部分，每個月台都有送別與迎接的親情、愛情故事。

卓榮泰肯定並感謝台鐵的默默付出，例如去年馬太鞍堰塞湖事件，50萬志工湧入花蓮災區，台鐵不斷開加班車服務志工，讓國人與國際看到台灣的韌性，這是台鐵同仁對國家發揮最大的貢獻。

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