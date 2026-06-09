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家暴、詐騙到孤獨死風險 老人「孤獨感」成為攻破弱點

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
老人福利推動聯盟舉辦第二屆「樂齡金安獎」，獲選案例涵蓋暴虐防治、防詐守財與智慧獨居等議題。記者廖靜清／攝影
老人福利推動聯盟舉辦第二屆「樂齡金安獎」，獲選案例涵蓋暴虐防治、防詐守財與智慧獨居等議題。記者廖靜清／攝影

台灣邁入超高齡社會，65歲以上人口數已逾467萬餘人，占總人口比例20.06%。國發會預估老年人口持續增長，於2050年達最高峰，上看約766萬人，除了長照需求與社會福利制度，家庭照護壓力也面臨巨大挑戰，間接導致老人虐待案件逐年上升。

獨居、失能、失智及財務剝削等高齡風險日益受到關注，為呼應聯合國「世界老人虐待警醒日」（World Elder Abuse Awareness Day），老人福利推動聯盟舉辦第二屆「樂齡金安獎」，透過表揚第一線實務工作者，呈現高齡保護最真實且深刻的故事，也讓外界看見超高齡社會下亟待面對的新挑戰。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，老人保護已是全體社會共同關注的重要課題，這不僅是家庭責任，更是社會與政府必須共同承擔的公共責任。今年獎項特別聚焦高齡身心保護、財務安全與科技應用三大面向，希望讓高齡保護不再停留在宣導口號，而是建立一套真正能接住長者的支持系統。

張淑卿指出，今年最大特色在於將「科技照護」與「老老獨居」議題納入評選重點，吸引更多元的參與者投入徵件，不僅有社工、醫護及照顧服務單位，也有來自社區第一線的工作者、里鄰組織及民間團體，共同分享守護長者的創新經驗。

評審團觀察，今年許多得獎案例都來自基層社區現場。例如偏鄉工作者善用在地資源與社區互助力量，串聯鄰里、志工及民間團體，協助獨居長者獲得生活支持。不同於過去較仰賴政府正式照顧資源的模式，這類案例展現出社區自主照顧與互助網絡的力量。

其中，一件獲獎案例更讓評審印象深刻。一名社工在服務過程中發現個案突然失聯，原本家屬表示不再需要服務，希望結案，但社工並未因此放棄，持續追查後竟發現長者早已在家中死亡多日，卻遲遲未被妥善處理。後續社工進一步串聯跨部門與跨專業資源介入，協助完成後續安置與善終安排。

這起案例不僅反映第一線工作者的堅持，也凸顯台灣獨居老人逐漸增加後所衍生的「孤獨終老」議題。過去社會多聚焦如何讓長者活得健康、安全，但隨著高齡化加劇，如何讓長者有尊嚴地走完人生最後一程，也成為社會必須面對的重要課題。

張淑卿說，近年來日本頻傳獨居老人死亡後長時間未被發現的「孤獨死」案例，如今類似情況也開始在台灣出現。尤其在少子化、不婚不生趨勢下，未來獨居老人及獨老家庭將持續增加，相關支持系統勢必要提前布局。

另外，今年也有一對退休夫妻以社區服務經驗獲獎，兩人退休後持續投入社區關懷工作，主動訪視獨居長者、協助連結資源，成為高齡者照顧高齡者的最佳示範。張淑卿表示，這正是超高齡社會最值得鼓勵的方向，高齡並不等於退化或被照顧者，只要提供適當的平台與機會，許多長者仍能發揮專長與經驗，持續回饋社會。

今年也有來自司法與更生保護領域的基層工作者獲獎，透過跨網絡合作，協助弱勢長者與更生人建立支持系統，展現「人人都能成為主責者」的服務精神。老盟呼籲，面對超高齡社會來臨，政府除了持續擴充長照服務量能，更應重新檢視現行高齡政策與法規架構。

聯合國 國發會 獨居老人 詐騙 失智 孤獨死

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