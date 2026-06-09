模範生突將珍藏動漫模型送人 醫示警：恐青少年心理負荷過重在求救

15歲的小哲（化名）原本是師長眼中的模範生，卻在升學壓力下逐漸沉默寡言，不僅成績下滑、失眠，還出現頭痛、胃痛等症狀。某天，他突然將珍藏多年的動漫模型送人。精神科醫師提醒，青少年若出現情緒低落、社交退縮、送出珍愛物品等行為改變，可能是重要求救訊號，家長應少責備、多傾聽，必要時及早尋求專業協助。

小哲個性安靜、責任感強，隨著國三模擬考接連到來，他的成績開始下滑，原本熱愛的籃球社不再參加，與同學互動減少，晚上經常失眠到天亮。家人帶著他四處求醫，卻始終找不到身體不適的原因。

直到某個周末，小哲將珍藏多年的模型一一送給鄰居孩子，並把房間整理得格外整齊。母親察覺異狀後主動關心，才發現孩子長期陷在憂慮考不好就沒有價值的想法中，甚至出現輕生念頭。經精神科與心理諮商介入後，情況才逐漸改善。

精神科醫師楊聰財表示，青少年心理危機很少由單一事件造成，而是生理、心理與社會壓力長期累積的結果。從生理角度來看，青少年的前額葉皮質尚未完全成熟，情緒調節與壓力耐受能力仍在發展中，但負責警覺威脅的杏仁核卻相當活躍，因此面對失敗、批評或羞辱時，往往比成人感受到更強烈的挫折與絕望。

在心理層面，楊聰財說，不少孩子將自我價值與學業表現過度綁定。當成績不如預期時，容易從「這次沒考好」演變成「我不夠好」，甚至認為自己失去被愛與被肯定的資格。尤其是習慣壓抑情緒、不願造成他人困擾的孩子，更容易把痛苦往內吞，成為高風險族群。

他表示，社群媒體盛行也讓青少年長期暴露在比較與評價中。加上雙薪家庭普及、親子相處時間有限，及部分校園或家庭仍存在羞辱式管教與貼標籤文化，都可能讓孩子感到孤立無援。

楊聰財提醒，青少年不一定會直接說出「我想死」，更多時候會以失眠、食慾改變、頭痛、胃痛、成績下滑、拒絕社交等方式表現。若出現贈送珍愛物品、反覆說「謝謝」或「對不起」，甚至長期低落後突然異常平靜，更應提高警覺。

楊聰財建議，當孩子表達痛苦時，家長不必急著講道理或給建議，而是先接住情緒、理解感受，讓孩子知道即使失敗或表現不如預期，依然值得被愛與接納。