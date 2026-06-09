卓榮泰視察氣象署 盼降雨讓水庫吃飽喝足

氣象署預估，受滯留鋒面及西南氣流影響，今天會是降雨最顯著的一天。行政院長卓榮泰期盼降雨能讓水庫「吃飽喝足」，一般地區則不要影響太嚴重。

中央氣象署因應「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件」啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」。行政院長卓榮泰今天上午前往氣象署視察。

卓榮泰表示，希望大雨都能進入到水庫裡面，讓水庫能夠吃飽喝足，一般地區大雨的情況不要影響太嚴重；但馬太鞍溪昨天還是發生事件，所幸最後平安，再次提醒發布任何警報時，還是要人、車都禁入工地，風險太大，地方政府應該要嚴加防範。

卓榮泰指出，行政院災防辦已經完整準備，整合各部會資源，要求地方政府與中央保持聯繫，應該準備的抽水機、防汛的機具及人員都保持機動，隨時支援低窪地區；另外水利署、農保署、公路局及台鐵等都已經二級開設，提前做好相關因應措施。

卓榮泰也稱讚氣象署預報準確，並表示有愈來愈準確的預報，才能提前做好因應，將過去的經驗整合；大雨要來無法阻止，但會與其共存。

氣象署長呂國臣表示，6月初之前台灣降雨偏少，從4日至8日北中南都有降雨，對水庫有助益；今年西南氣流形成較晚，6月初才到台灣，以往的經驗都是會影響約1週左右，本週伴隨滯留鋒面帶來顯著降雨。

呂國臣指出，目前強對流在南海至巴士海峽一帶，正準備要移入台灣，下半天可能就會帶來短延時強降雨，西半部降雨再增加，南部山區更顯著；預測今天下午至明天上半天是雨區通過的期間，也就是降雨最強的時間。

呂國臣說，今天滯留鋒在台灣上空，明天、11日逐漸往南移，12日鋒面又移入，可能13、14日仍會在台灣上空。另外西南氣流的情況，今天偏強，明天起逐漸減弱，預測12日會以西南風的強度影響台灣，強度不會像今天這麼強，但仍要留意雨勢；可能要15日之後天氣才會逐漸穩定。