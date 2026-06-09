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哪家航空飛機餐最強？一票網友齊推它：體驗5次都好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己出國搭機時喜歡搭長榮航空，覺得長榮的飛機餐最好吃。示意圖／ingimage
一名女網友分享，自己出國搭機時喜歡搭長榮航空，覺得長榮的飛機餐最好吃。示意圖／ingimage

一名女網友分享，自己出國搭機時喜歡搭長榮航空，覺得長榮的飛機餐最好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己覺得長榮航空的飛機餐表現穩定、口味也比較合胃口，但媽媽卻認為很普通，反倒更偏愛華航的飛機餐，讓她好奇發問「大家覺得哪家的飛機餐最好吃？」

貼文一出後，最多網友提到星宇航空與胡同燒肉合作的飛機餐，紛紛表示「星宇的胡同燒肉很好吃」、「星宇的很好吃」、「喜歡星宇的飛機餐，有胡同燒肉」、「星宇比較好吃，至少吃5次，都很好吃」、「星宇的牛肉壽喜燒還不錯」、「飛機餐的話星宇好吃」、「最好吃是星宇」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「推菲律賓航空，味道其實不錯」、「華航燈燈庵永遠的神」、「商務艙的話我站長榮，之前鼎泰豐聯名是我心目中第一名」、「日航或ANA最好吃，國內三家順序星宇、長榮、華航」、「韓亞的宵夜還可以」、「國泰的飯好吃」。

許多旅客在飛機上用完餐後，常會習慣把餐盤、杯子、餐具通通疊成一疊，以為這樣能替空服員省時省力。本站曾報導，一名網友分享，飛機餐吃完後不要自行堆疊，可能造成反效果，強調只要保持原本托盤上的配置，不要額外堆疊。

對此，有知情人透露，「因為飛機餐的回收架高度都有固定規格，你一疊起來，組員反而收不進去，還要再拆開。這不是禮貌問題，是實務問題，我搭機時看到的」、「自從幾年前看過《空姐忙什麼》之後，就再也沒疊過了，如果大家都能配合不疊，或者吃完後再重新放平，這樣空姐空少就能加速收餐，旅客也可以早一點收合餐盤好好休息，何樂不為」。

飛機 長榮 華航 星宇 日航

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