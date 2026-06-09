鐵路節送大禮！卓榮泰：台鐵主管加給升至12級 回溯6月1日實施

台鐵主管加給低，甚至常出現一線員工薪水領得還比主管職多，導致不少台鐵員工即使資歷夠也不願意升主管職。行政院長卓榮泰今日宣布，主管加給終於要上路，且可回溯至6月1日實施。越基層加越多，希望能讓年輕員工更勇敢承擔大任。

台鐵公司董事長鄭光遠去年6月上任後，射出的改革第一箭，盼全面調升輪值夜班夜點費及主管加給，然時隔近一年，主管加給仍卡在行政院核定，遲未發放。去年台鐵董事早早通過兩方案：夜點費自每晚120元提高至400元、基層主管加給最高調升逾5成，原預估提報至交通部核定後，今年一月就可上路。但程序遲遲沒有完備，昨日台鐵產業工會再開記者會痛批，台鐵公司生日假跳票、台鐵持續低薪、主管加給及相關津貼依然延宕，工作又「只罰不賞」的狀況下，要再次發動環島連署。

6月9日是鐵路節，行政院長卓榮泰今日出席台灣139周年慶祝活動時宣布，將提高主管職務加給，從現行的8職別分級，提升到12級，並回溯到6月1日開始實施。

卓榮泰強調現行8職別分級，造成工作分類、待遇結構不合理。這次調整「局長沒有加」，越基層加越多，這也將是未來軍公教調薪的模式：從底層加起、扁平化待遇，讓年輕員工願意承擔主管責任。

交通部長陳世凱表示，過去台鐵公司主管的薪水，可能比一般同仁還要低，使得很多優秀同仁不願意擔任主管。這次政院支持調整主管加給，讓台鐵員工能在承擔責任的同時，獲得較好的薪資待遇。

鄭光遠表示，只有快樂的員工，才有滿意的顧客。公司爭取調整基層主管加給、工程獎金及民俗節日改以現金發放禮金，要成為同仁最堅強的後盾。鄭光遠說，台鐵公司正處於公司化轉型關鍵時刻，真正的改革沒有任何捷徑，建立制度、落實紀律，用數據找出病灶，並跨處室解決問題。過去一年台鐵將安全、準點及便捷視為鐵律，出事後先找出原因、徹底解決，推動五年安全提升方案，讓事故事件數明顯下降、列車準點率提升到97%。

台鐵企業工會秘書長陳世杰則指出，過去有些副站長或現場輪班人員不願意升主管，因為離開第一線不僅加給少，還不能領取輪班津貼與加班費。主管加給從去年就開始在談，雖然台鐵公司、交通部與行政院都有高度共識，延宕至今，終於還是順利通過。此外，一些先前談好的福利例如生日假，至今仍沒下文。工會會持續跟公司協商，希望可以把福利訂立在激勵措施內，讓資位人員可以用企業化的精神工作。

至於是否發動罷工？陳世杰表示，要看公司跟交通部有沒有善意回應勞工訴求。